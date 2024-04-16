Телеком

20:09 16.04.2024

ЦПД спільно з TikTok мають намір блокувати "сумнівні" акаунти

1 хв читати
ЦПД спільно з TikTok мають намір блокувати "сумнівні" акаунти

Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони спільно з TikTok має намір блокувати "сумнівні" акаунти, які поширюють фейкову, провокаційну інформацію, повідомила заступниця голови ЦПД Аліна Бондарчук.

За її словами, вже розроблено відповідний алгоритм спільних дій із TikTok. "Ми вже маємо список акаунтів, які не варто переглядати. Він є на нашому сайті. Ми передали цей список і далі перейдемо до блокування. Буквально ще пару днів - і вже почнемо блокувати їх", - сказала Бондарчук в ефірі загальнонаціонального телемарафону у вівторок.

Спонукою до таких дій стало поширення російськими спецслужбами флешмобу "ухилянт", спрямоване на розкол українського суспільства.

Бондарчук повідомила, що якщо контент із цих заблокованих акаунтів з'являтиметься на інших акаунтах, вони будуть заблоковані вже без скарг, "автоматично".

Теги: #блокування #дезінформація #tiktok

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:01 20.03.2024
Польські протестувальники почали блокувати рух автобусів на ПП "Медика-Шегині"

Польські протестувальники почали блокувати рух автобусів на ПП "Медика-Шегині"

14:16 12.03.2024
Uklon поскаржився в прокуратуру і БЕБ на "дезінформаційну атаку" телеграм-каналу

Uklon поскаржився в прокуратуру і БЕБ на "дезінформаційну атаку" телеграм-каналу

12:53 11.03.2024
Польські протестувальники з 13 березня планують відновити блокування вантажівок у напрямку ПП "Корчова-Краківець" - Держприкордонслужба України

Польські протестувальники з 13 березня планують відновити блокування вантажівок у напрямку ПП "Корчова-Краківець" - Держприкордонслужба України

13:28 09.03.2024
Польські фермери планують тимчасово розблокувати пункт пропуску "Краковець" - Держприкордонслужба України

Польські фермери планують тимчасово розблокувати пункт пропуску "Краковець" - Держприкордонслужба України

16:02 07.03.2024
Держспецзв'язку заблокує мовлення РФ на прикордонних територіях

Держспецзв'язку заблокує мовлення РФ на прикордонних територіях

15:29 07.03.2024
Польські фермери зняли блокаду КПП на кордоні з Литвою

Польські фермери зняли блокаду КПП на кордоні з Литвою

17:38 28.02.2024
Як отримати більше переглядів у TikTok у 2024 році

Як отримати більше переглядів у TikTok у 2024 році

11:35 26.02.2024
Польські фермери в понеділок продовжили блокування на кордоні, у черзі на п/п 2200 вантажівок - Держприкордонслужба

Польські фермери в понеділок продовжили блокування на кордоні, у черзі на п/п 2200 вантажівок - Держприкордонслужба

14:37 24.02.2024
Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування ПП "Зосін-Устилуг"

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування ПП "Зосін-Устилуг"

13:08 19.02.2024
"УЗ" повідомила деталі блокади польськими протестувальниками поїзда №119 Київ-Хелм із пасажирами

"УЗ" повідомила деталі блокади польськими протестувальниками поїзда №119 Київ-Хелм із пасажирами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАДОВОЛЬНИВ ПОЗОВ LIFECELL, ЗНЯВШИ АРЕШТ ІЗ 19,8% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ КОМПАНІЇ

Українські хакери знищили дата-центр, яким користувалися російський ВПК, нафтогазова і телекомунікаційна галузі - джерело

Атаку на "Київстар" здійснили хакери російського ГРУ, матеріали буде передано в Гаагу - СБУ

ChatGPT використовує в 17 тисяч разів більше електроенергії, ніж середньостатистичне домогосподарство в США щодня

Держспецзв'язку заблокує мовлення РФ на прикордонних територіях

ОСТАННЄ

Клієнти банків зможуть надсилати довідки про доходи та низку інших документів через "Дію"

Рішення про скасування арешту 19,8% корпоративних прав lifecell дасть змогу закрити угоду з NJJ у максимально короткий термін - CEO "Датагруп-Воля"

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАДОВОЛЬНИВ ПОЗОВ LIFECELL, ЗНЯВШИ АРЕШТ ІЗ 19,8% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ КОМПАНІЇ

Фрідман не отримає жодного цента від продажу lifecell, як і передбачають транзакційні документи - Шелемба

SpaceX вивела на орбіту нову групу інтернет-супутників Starlink

Samsung повернув собі лідерство на світовому ринку смартфонів у I кв. - IDC

Міноборони оцифрувало дані про чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані в усіх регіонах України - заступник міністра

СБУ з початку 2024 р. викрила 11 ворожих агентурних мереж - Малюк

Apple готує ШІ-процесори для оновлення всієї лінійки Mac - ЗМІ

Київський апеляційний суд може ухвалити рішення щодо апеляції Turkcell на арешт частини частки в lifecell 16 квітня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА