ЦПД спільно з TikTok мають намір блокувати "сумнівні" акаунти

Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони спільно з TikTok має намір блокувати "сумнівні" акаунти, які поширюють фейкову, провокаційну інформацію, повідомила заступниця голови ЦПД Аліна Бондарчук.

За її словами, вже розроблено відповідний алгоритм спільних дій із TikTok. "Ми вже маємо список акаунтів, які не варто переглядати. Він є на нашому сайті. Ми передали цей список і далі перейдемо до блокування. Буквально ще пару днів - і вже почнемо блокувати їх", - сказала Бондарчук в ефірі загальнонаціонального телемарафону у вівторок.

Спонукою до таких дій стало поширення російськими спецслужбами флешмобу "ухилянт", спрямоване на розкол українського суспільства.

Бондарчук повідомила, що якщо контент із цих заблокованих акаунтів з'являтиметься на інших акаунтах, вони будуть заблоковані вже без скарг, "автоматично".