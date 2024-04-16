Клієнти банків зможуть надсилати довідки про доходи та низку інших документів через "Дію"

Національний банк України (НБУ) спільно з Міністерством цифрової трансформації запускає комплексне передавання копій електронних документів або окремих даних, які містяться в них, сформованих за допомогою застосунку "Дія", що спростить обмін інформацією між банками, їхніми клієнтами та держателями державних реєстрів.

"Реалізація моделі "комплексного шерингу" дасть змогу значно спростити та прискорити процес отримання фінансових послуг, зекономити час та операційні витрати банківських установ. Адже користувачі зможуть надсилати через "Дію" копії та дані не лише цифрових документів, а й довідок про доходи, ОК-5, ОК-7 за один раз", - ідеться в пресрелізі Нацбанку у вівторок.

Регулятор запевняє, що такий підхід забезпечує високий рівень конфіденційності, захисту персональних даних і запобігання неправомірному їх використанню.

Крім цього, передбачається, що така модель завдяки додатковим можливостям для клієнтів у зручному отриманні фінпослуг сприятиме забезпеченню безперервної роботи фінансової системи в умовах воєнного стану, а також пожвавленню кредитування завдяки оптимізації процесу обміну інформацією між клієнтом і банком.

"Крім того, ініціатива Національного банку та Міністерства цифрової трансформації щодо "комплексного шерингу" матиме позитивний вплив на розвиток публічних послуг, зокрема у фінансовій сфері, та цифрової трансформації України загалом", - наголошується в релізі.

"Важливо, що згода клієнта на обмін інформацією в зазначений спосіб є обов’язковою, і лише клієнт обирає, якій банківській установі та який набір відомостей він хоче надати", - наголосив регулятор.