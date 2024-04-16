Телеком

19:39 16.04.2024

Клієнти банків зможуть надсилати довідки про доходи та низку інших документів через "Дію"

2 хв читати
Клієнти банків зможуть надсилати довідки про доходи та низку інших документів через "Дію"

Національний банк України (НБУ) спільно з Міністерством цифрової трансформації запускає комплексне передавання копій електронних документів або окремих даних, які містяться в них, сформованих за допомогою застосунку "Дія", що спростить обмін інформацією між банками, їхніми клієнтами та держателями державних реєстрів.

"Реалізація моделі "комплексного шерингу" дасть змогу значно спростити та прискорити процес отримання фінансових послуг, зекономити час та операційні витрати банківських установ. Адже користувачі зможуть надсилати через "Дію" копії та дані не лише цифрових документів, а й довідок про доходи, ОК-5, ОК-7 за один раз", - ідеться в пресрелізі Нацбанку у вівторок.

Регулятор запевняє, що такий підхід забезпечує високий рівень конфіденційності, захисту персональних даних і запобігання неправомірному їх використанню.

Крім цього, передбачається, що така модель завдяки додатковим можливостям для клієнтів у зручному отриманні фінпослуг сприятиме забезпеченню безперервної роботи фінансової системи в умовах воєнного стану, а також пожвавленню кредитування завдяки оптимізації процесу обміну інформацією між клієнтом і банком.

"Крім того, ініціатива Національного банку та Міністерства цифрової трансформації щодо "комплексного шерингу" матиме позитивний вплив на розвиток публічних послуг, зокрема у фінансовій сфері, та цифрової трансформації України загалом", - наголошується в релізі.

"Важливо, що згода клієнта на обмін інформацією в зазначений спосіб є обов’язковою, і лише клієнт обирає, якій банківській установі та який набір відомостей він хоче надати", - наголосив регулятор.

 

 

Теги: #нбу #інформація #обмін #мінцифри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:15 15.04.2024
Глави Мінфіну та НБУ вирушили до Вашингтона для участі у Весняних зборах МВФ і СБ

Глави Мінфіну та НБУ вирушили до Вашингтона для участі у Весняних зборах МВФ і СБ

15:34 11.04.2024
НБУ може знизити облікову ставку внаслідок рекордно низької інфляції - думка

НБУ може знизити облікову ставку внаслідок рекордно низької інфляції - думка

18:56 09.04.2024
Суд розгляне спір Пасенюка й НБУ щодо банку "Авангард" на закритому засіданні

Суд розгляне спір Пасенюка й НБУ щодо банку "Авангард" на закритому засіданні

12:32 07.04.2024
Чиста купівля населенням валюти в березні знизилася до $575 млн - НБУ

Чиста купівля населенням валюти в березні знизилася до $575 млн - НБУ

19:23 06.04.2024
Україна передала партнерам усю інформацію щодо протидії можливому російському наступу

Україна передала партнерам усю інформацію щодо протидії можливому російському наступу

12:53 05.04.2024
Міжнародні резерви України в березні зросли на 18%, до $43,8 млрд - НБУ

Міжнародні резерви України в березні зросли на 18%, до $43,8 млрд - НБУ

19:05 03.04.2024
НБУ має намір оновити вимоги до страховиків (перестраховиків)-нерезидентів

НБУ має намір оновити вимоги до страховиків (перестраховиків)-нерезидентів

17:00 02.04.2024
Сума збитків від фінансового шахрайства у 2023 р. зросла на 73% - НБУ

Сума збитків від фінансового шахрайства у 2023 р. зросла на 73% - НБУ

17:30 01.04.2024
Бізнес у березні вперше за 5 міс. позитивно оцінив свої очікування - опитування НБУ

Бізнес у березні вперше за 5 міс. позитивно оцінив свої очікування - опитування НБУ

15:09 01.04.2024
Влада має намір створити безпечні умови для очного навчання ще 300 тис. учнів до кінця 2024 року - Федоров

Влада має намір створити безпечні умови для очного навчання ще 300 тис. учнів до кінця 2024 року - Федоров

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАДОВОЛЬНИВ ПОЗОВ LIFECELL, ЗНЯВШИ АРЕШТ ІЗ 19,8% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ КОМПАНІЇ

Українські хакери знищили дата-центр, яким користувалися російський ВПК, нафтогазова і телекомунікаційна галузі - джерело

Атаку на "Київстар" здійснили хакери російського ГРУ, матеріали буде передано в Гаагу - СБУ

ChatGPT використовує в 17 тисяч разів більше електроенергії, ніж середньостатистичне домогосподарство в США щодня

Держспецзв'язку заблокує мовлення РФ на прикордонних територіях

ОСТАННЄ

ЦПД спільно з TikTok мають намір блокувати "сумнівні" акаунти

Рішення про скасування арешту 19,8% корпоративних прав lifecell дасть змогу закрити угоду з NJJ у максимально короткий термін - CEO "Датагруп-Воля"

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАДОВОЛЬНИВ ПОЗОВ LIFECELL, ЗНЯВШИ АРЕШТ ІЗ 19,8% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ КОМПАНІЇ

Фрідман не отримає жодного цента від продажу lifecell, як і передбачають транзакційні документи - Шелемба

SpaceX вивела на орбіту нову групу інтернет-супутників Starlink

Samsung повернув собі лідерство на світовому ринку смартфонів у I кв. - IDC

Міноборони оцифрувало дані про чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані в усіх регіонах України - заступник міністра

СБУ з початку 2024 р. викрила 11 ворожих агентурних мереж - Малюк

Apple готує ШІ-процесори для оновлення всієї лінійки Mac - ЗМІ

Київський апеляційний суд може ухвалити рішення щодо апеляції Turkcell на арешт частини частки в lifecell 16 квітня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА