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18:49 13.04.2024

Міноборони оцифрувало дані про чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані в усіх регіонах України - заступник міністра

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Міноборони оцифрувало дані про чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані в усіх регіонах України - заступник міністра

Максимальна прозорість у процесі мобілізації є важливим фактором у забезпеченні обороноздатності держави, тому Міністерство оборони України перезапустило електронну систему "Оберіг", яка забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобілізаційної кампанії для кожного окремого суб'єкта, заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад.

"Більшість регіонів успішно налагодили процес введення даних щодо статусу проходження комісій ВЛК. Проте, щоб забезпечити ще більшу ефективність і прозорість, ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють у ТЦК та СП, і перевести у цифровий формат весь процес мобілізаційної кампанії для кожного громадянина. Наша мета – забезпечити прозорість та оперативність кожного кроку цього важливого процесу, надати можливість кожному громадянину реалізувати свій обов’язок захисту Батьківщини", - наголосив Гаврилюк.

Він зазначив, що система інтегрована з Державною податковою службою, Міністерством юстиції, Державною прикордонною службою, Міністерством освіти, Державною міграційною службою та судовою адміністрацією.

Зокрема, зроблено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян. На сьогодні оцифровано дані про чоловіків призовного віку, які можуть бути включені в мобілізацію в усіх 24 регіонах України та Києві.

Теги: #міноборони #мобілізація

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