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14:53 13.04.2024

СБУ з початку 2024 р. викрила 11 ворожих агентурних мереж - Малюк

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СБУ з початку 2024 р. викрила 11 ворожих агентурних мереж - Малюк

Від початку 2024 року Службі безпеки України вдалося викрити 11 ворожих агентурних мереж, у 2023 році - 47 мереж, повідомив глава СБУ Василь Малюк на Конгресі місцевих і регіональних рад.

"Сьогодні СБУ вдається працювати на випередження. Насамперед - за рахунок системності та нових контррозвідувальних підходів. Тому що ми затримуємо не одноосібного зрадника, а, зазвичай, розкручуємо весь ланцюжок. Загалом у 2023 році СБУ викрила 47 агентурних мереж, усіх негідників затримано, а від початку цього року - викрито ще 11", - цитує Малюка пресслужба.

Зазначається, що СБУ протидіє спробам проникнення ворога на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема, через кіберпростір, а також ворожим спробам розвідати маршрути руху міжнародної допомоги, локації підприємств ВПК тощо.

"У нас є чітке завдання президента Володимира Зеленського: запобігати будь-яким викликам. І ми його виконуємо, щоб захистити життя громадян і державну безпеку", - наголосив Малюк.

Теги: #сбу #кібербезпека

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