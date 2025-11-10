Інтерфакс-Україна
Події
20:28 10.11.2025

Національний освітній проєкт CDTO Campus у 2026р розпочне підготовку CISO-фахівців і вийде на міжнародний рівень

2 хв читати
Національний освітній проєкт CDTO Campus у 2026р розпочне підготовку CISO-фахівців і вийде на міжнародний рівень

Національний освітній проєкт CDTO Campus під час другої річниці оголосив про запуск у 2026 році нового напрямку CISO Campus (Chief Information Security Officer – ІФ-У) для посилення кібербезпеки держави, а також про вихід на міжнародний рівень — через відкриття представництв за кордоном і впровадження навчальних програм для міжнародної аудиторії, повідомила пресслужба проєкту.

У релізі зазначається, що новою директоркою CDTO Campus стала Руслана Коренчук, а на посаду операційної директорки призначено Інну Роман.

Окремо, команда CDTO Campus планує запустити HR-платформу, що забезпечить фахівців актуальними вакансіями у сфері цифровізації та допоможе роботодавцям знаходити кваліфікованих спеціалістів.

"Тепер для мене честь очолити команду та продовжити цю роботу. Ми плануємо розширювати кількість програм, встановлювати нові партнерства, створити HR-систему та вийти на міжнародний рівень ", - зазначила у релізі директорка проєкту Коренчук.

Радниця першого віцепрем'єр-міністра України з питань інновацій, цифровізації та глобальних партнерств Валерія Іонан зауважила, що планується створити CDTO Campus з партнерами за кордоном,тому що  майбутнє урядів визначають штучний інтелект ( ШІ) , дані та глобальна співпраця.

За словами ексдиректорки Галини Пустової, у 2025 році CDTO Campus  реалізував 30 навчальних програм, підготував 1020 випускників, а також підписав меморандуми з міжнародними партнерами Global Government Technology Centre (Berlin) і Monarch та GovTech Alliance of Ukraine.

"За два роки ми створили навколо себе спільноту лідерів, провели десятки програм і побачили, як знання, отримані у CDTO Campus, перетворюються на реальні зміни в публічному врядуванні ", - наголосила Пустова.

Раніше в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна " Пустова повідомляла про те, що команда  розглядає можливість відкриття офісів за межами України.

Тоді, за її словами, вихід на міжнародний рівень можливий у форматі партнерства, спільних програм або відкриття офісів CDTO Campus.

Теги: #освіта #проєкт #кібербезпека

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:48 10.11.2025
Кабмін запускає пілотний проєкт щодо абілітації ветеранів

Кабмін запускає пілотний проєкт щодо абілітації ветеранів

13:15 07.11.2025
Лісовий та Мінсоцполітики спростували інформацію про скорочення фінансування освітніх програм в держбюджеті-2026

Лісовий та Мінсоцполітики спростували інформацію про скорочення фінансування освітніх програм в держбюджеті-2026

18:21 06.11.2025
Україна передала Угорщині проєкт закону щодо змін в освітнє законодавство - Качка

Україна передала Угорщині проєкт закону щодо змін в освітнє законодавство - Качка

20:07 04.11.2025
Віцепрем’єр Качка обговорив з Сіярто освіту, енергетику та євроінтеграцію, назвав розмову конструктивною

Віцепрем’єр Качка обговорив з Сіярто освіту, енергетику та євроінтеграцію, назвав розмову конструктивною

18:11 01.11.2025
Кібербезпека для українських компаній: практичні інструменти та європейські стандарти

Кібербезпека для українських компаній: практичні інструменти та європейські стандарти

19:07 30.10.2025
Нідерланди виділяють EUR10 млн на кіберпрограму Великої Британії для України

Нідерланди виділяють EUR10 млн на кіберпрограму Великої Британії для України

17:18 22.10.2025
Парламент відхилив поправку до проєкту бюджету щодо контролю використання коштів на інвестпроєкт будівництва в лікарні "Феофанія" – Радуцький

Парламент відхилив поправку до проєкту бюджету щодо контролю використання коштів на інвестпроєкт будівництва в лікарні "Феофанія" – Радуцький

12:11 22.10.2025
Посол ЄС та директор Міжнародної організації праці підписали проєкт на EUR3,5 млн для підтримки України в модернізації ринку праці

Посол ЄС та директор Міжнародної організації праці підписали проєкт на EUR3,5 млн для підтримки України в модернізації ринку праці

20:53 16.10.2025
Президент фармкомпанії "Біофарма Плазма" розкритикував систему освіти в Україні

Президент фармкомпанії "Біофарма Плазма" розкритикував систему освіти в Україні

11:20 16.10.2025
Кабмін планує виплатити по 6,5 тис. грн допомоги "Тепла зима" для 660 тис. громадян вразливих категорій

Кабмін планує виплатити по 6,5 тис. грн допомоги "Тепла зима" для 660 тис. громадян вразливих категорій

ВАЖЛИВЕ

Уряд очікує на результати процесуальних дій щодо "Енергоатома" і готовий сприяти НАБУ та САП - Свириденко

Зеленський: Фактично кожного дня Україна застосовує далекобійні санкції проти РФ

Україна готує угоди з кількома країнами Європи, зокрема, про посилення захисту неба - Зеленський

Зеленський: Потрібні будь-які результативні дії проти корупції

Укренерго у вівторок обмежуватиме електроспоживання всю добу у більшості регіонів

ОСТАННЄ

Уряд очікує на результати процесуальних дій щодо "Енергоатома" і готовий сприяти НАБУ та САП - Свириденко

Енергетики працюють над мінімізацією обмежень електрики, але ситуація може погіршитися з наступними атаками – глава Міненерго

Зеленський: Фактично кожного дня Україна застосовує далекобійні санкції проти РФ

Україна готує угоди з кількома країнами Європи, зокрема, про посилення захисту неба - Зеленський

Зеленський: Потрібні будь-які результативні дії проти корупції

Кількість загиблих у Нью-Делі зросла до 13 людей

Глава Міненерго розраховує на продовження допомоги міжнародних партнерів, попри справу "Мідас"

У Києві тимчасово не працює фунікулер через стабілізаційні відключення е/е

Зеленський обговорив із спікеркою парламенту Сербії процес євроінтеграції

Укренерго у вівторок обмежуватиме електроспоживання всю добу у більшості регіонів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА