Національний освітній проєкт CDTO Campus у 2026р розпочне підготовку CISO-фахівців і вийде на міжнародний рівень

Національний освітній проєкт CDTO Campus під час другої річниці оголосив про запуск у 2026 році нового напрямку CISO Campus (Chief Information Security Officer – ІФ-У) для посилення кібербезпеки держави, а також про вихід на міжнародний рівень — через відкриття представництв за кордоном і впровадження навчальних програм для міжнародної аудиторії, повідомила пресслужба проєкту.

У релізі зазначається, що новою директоркою CDTO Campus стала Руслана Коренчук, а на посаду операційної директорки призначено Інну Роман.

Окремо, команда CDTO Campus планує запустити HR-платформу, що забезпечить фахівців актуальними вакансіями у сфері цифровізації та допоможе роботодавцям знаходити кваліфікованих спеціалістів.

"Тепер для мене честь очолити команду та продовжити цю роботу. Ми плануємо розширювати кількість програм, встановлювати нові партнерства, створити HR-систему та вийти на міжнародний рівень ", - зазначила у релізі директорка проєкту Коренчук.

Радниця першого віцепрем'єр-міністра України з питань інновацій, цифровізації та глобальних партнерств Валерія Іонан зауважила, що планується створити CDTO Campus з партнерами за кордоном,тому що майбутнє урядів визначають штучний інтелект ( ШІ) , дані та глобальна співпраця.

За словами ексдиректорки Галини Пустової, у 2025 році CDTO Campus реалізував 30 навчальних програм, підготував 1020 випускників, а також підписав меморандуми з міжнародними партнерами Global Government Technology Centre (Berlin) і Monarch та GovTech Alliance of Ukraine.

"За два роки ми створили навколо себе спільноту лідерів, провели десятки програм і побачили, як знання, отримані у CDTO Campus, перетворюються на реальні зміни в публічному врядуванні ", - наголосила Пустова.

Раніше в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна " Пустова повідомляла про те, що команда розглядає можливість відкриття офісів за межами України.

Тоді, за її словами, вихід на міжнародний рівень можливий у форматі партнерства, спільних програм або відкриття офісів CDTO Campus.