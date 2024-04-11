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12:29 11.04.2024

У Харківській області 20% населених пунктів залишаються без фіксованого зв'язку - "Укртелеком"

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У Харківській області 20% населених пунктів залишаються без фіксованого зв'язку - "Укртелеком"

Унаслідок обстрілів і пошкоджень інфраструктури в Харківській області станом на ранок 11 квітня фіксований зв'язок відсутній у 20% населених пунктів, повідомив гендиректор найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" Юрій Курмаз.

"На жаль, 20% населених пунктів, де ми забезпечуємо зв'язок... державні органи, населення, критична інфраструктура... 20% наразі не забезпечені зв'язком через відсутність енергопостачання та пошкодження, зокрема, інфраструктури", - сказав він на щорічній конференції Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) "Україна на зв'язку".

За словами Курмаза, у самому Харкові станом на ранок 11 квітня працює 90% майданчиків "Укртелеком". 

Теги: #звязок #харківська_область

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