У Харківській області 20% населених пунктів залишаються без фіксованого зв'язку - "Укртелеком"

Унаслідок обстрілів і пошкоджень інфраструктури в Харківській області станом на ранок 11 квітня фіксований зв'язок відсутній у 20% населених пунктів, повідомив гендиректор найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" Юрій Курмаз.

"На жаль, 20% населених пунктів, де ми забезпечуємо зв'язок... державні органи, населення, критична інфраструктура... 20% наразі не забезпечені зв'язком через відсутність енергопостачання та пошкодження, зокрема, інфраструктури", - сказав він на щорічній конференції Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) "Україна на зв'язку".

За словами Курмаза, у самому Харкові станом на ранок 11 квітня працює 90% майданчиків "Укртелеком".