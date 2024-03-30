Телеком

13:27 30.03.2024

Петиція до Кабміну із закликом переспрямувати кошти від телемарафону і "FreeДому" на ЗСУ набрала 25 тис. голосів

1 хв читати
Петиція до Кабміну із закликом переспрямувати кошти від телемарафону і "FreeДому" на ЗСУ набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом переспрямувати кошти, призначені для телемарафонів "Єдині новини" та телеканалу "FreeДом", на фінансування БПЛА і пікапів для Збройних сил України набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петиція була подана 17 січня і станом на 30 березня набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Ми вважаємо, що телемарафони "Єдині новини" та "Фрідом" шкідливі для національної безпеки, демократії та економіки України. Ми вимагаємо припинити трансляцію телемарафонів і перерозподілити виділені кошти на потреби оборони країни", - йдеться в тексті петиції.

 

Теги: #телемарафон #петиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:05 29.03.2024
Петиція до Кабміну із закликом відтермінувати внесення змін до положення про інтернатуру набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну із закликом відтермінувати внесення змін до положення про інтернатуру набрала 25 тис. голосів

10:29 27.02.2024
У Києві мають намір зробити більш інклюзивними майже 800 пішохідних переходів у 2024 році - відповідь на петицію

У Києві мають намір зробити більш інклюзивними майже 800 пішохідних переходів у 2024 році - відповідь на петицію

11:04 19.02.2024
Недовіра до телемарафону серед українців перевищила довіру до нього - соцопитування КМІС

Недовіра до телемарафону серед українців перевищила довіру до нього - соцопитування КМІС

10:29 24.01.2024
Карандєєв допускає можливість розгляду в майбутньому питання додавання нових каналів або зміни формату телемарафону

Карандєєв допускає можливість розгляду в майбутньому питання додавання нових каналів або зміни формату телемарафону

22:27 20.01.2024
Петиція із закликом не розділяти Повітрофлотський проспект у Києві набрала потрібну кількість голосів

Петиція із закликом не розділяти Повітрофлотський проспект у Києві набрала потрібну кількість голосів

12:29 14.01.2024
Петиція до Кабміну із закликом передати Миколаївський костел у Києві громаді РКЦ набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну із закликом передати Миколаївський костел у Києві громаді РКЦ набрала 25 тис. голосів

21:34 05.01.2024
Телемарафону бракує глибоких дискусій з важливих питань і реальних історій про ситуацію на фронті - Стефанчук

Телемарафону бракує глибоких дискусій з важливих питань і реальних історій про ситуацію на фронті - Стефанчук

16:46 02.01.2024
Українські телеканали розглядають можливість зміни формату єдиного телемарафону

Українські телеканали розглядають можливість зміни формату єдиного телемарафону

10:46 28.12.2023
Опитування: 43% опитаних українців довіряють загальнонаціональному телемарафону

Опитування: 43% опитаних українців довіряють загальнонаціональному телемарафону

13:14 21.12.2023
Голова комітету ВР з питань свободи слова готує запити до Рахункової та Аудиторської палат щодо ефективності використання коштів на телемарафон

Голова комітету ВР з питань свободи слова готує запити до Рахункової та Аудиторської палат щодо ефективності використання коштів на телемарафон

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ChatGPT використовує в 17 тисяч разів більше електроенергії, ніж середньостатистичне домогосподарство в США щодня

Держспецзв'язку заблокує мовлення РФ на прикордонних територіях

Кіберфахівці ГУР зламали сервери міноборони РФ і отримали доступ до секретної інформації

Monobank повідомив про усунення технічного збою

У monobank повідомили про технічний збій

ОСТАННЄ

"Алло" в I кв.-2024 відкрила п'ять магазинів і оновила 13

В Україні у 2023 р. скоротилися кількість абонентів фіксованого зв'язку та доходи від послуг його надання - НКЕК

Дохід провайдерів фіксованого інтернету в Україні у 2023 році зріс на 25% - НКЕК

В українських онлайн-медіа зросла кількість політичної "джинси" - дослідження ІМІ

Україна приєдналася до WIPO ALERT для протидії піратським вебсайтам - Мінекономіки

Більшість українців не відповідають на дзвінки з невідомих номерів, лише 10% передзвонять - опитування Rakuten Viber

У Верховній Раді зареєстрували "законопроєкт про регулювання телеграму"

Китай вимагає від держустанов заміни іноземних ПК, серверів і ПЗ місцевими рішеннями - FT

Мін'юст США подав позов проти Apple, звинувативши компанію в монополізації ринку смартфонів

Кількість користувачів програми NovaPay за 3 міс. сягнула 100 тис.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА