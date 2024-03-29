"Алло" в I кв.-2024 відкрила п'ять магазинів і оновила 13

Мережа національного маркетплейсу "Алло" протягом січня-березня 2024 року відкрила п'ять магазинів і оновила 13, повідомили в пресслужбі компанії.

"Ми прагнемо стати ще ближче до наших клієнтів і зробити процес покупки максимально зручним. Пріоритетним завданням у поточному році є розвиток точок видачі "АЛЛО Express". Оновлення магазинів, розширення асортименту товарів і брендів сприятимуть кращому вибору клієнтів під час покупок", - зазначає директор із розвитку та форматів "АЛЛО" Микола Астапов.

У компанії повідомили, що 16 січня запрацював новий магазин "АЛЛО Express" на пр. Академіка Глушкова, 13-Б, у Києві. 7 лютого відкрито "АЛЛО" у Львові в ТЦ SODOVA, 8 березня - на АЗС ОККО в Києві у форматі корнера запрацювала друга точка видачі "АЛЛО Express". З лютого в новому приміщенні працює "АЛЛО" в Бахмачі (Героїв України, 20). З 26 березня в новому приміщенні, в ТЦ GLOBUS на Майдані Незалежності, розпочав роботу магазин Mi Store.

Крім того, оновлено 13 шоурумів у Києві, Дніпрі, Кропивницькому, Хмельницькому, Вінниці та Сваляві.

У січні оновлено та переобладнано три флагманські шоуруми у форматі МАХ: у дніпровському ТРЦ "Караван", столичному ТЦ "Городок" і єдиний АЛЛО МАХ у Кропивницькому. У Києві оновлено "АЛЛО" в ТЦ DOMA center. 15 січня переформатовано єдиний "АЛЛО" у Сваляві - тепер тут є бренд-зони Apple, Samsung і Xiaomi, стенди з акустикою, ноутбуками, телевізорами та побутовою технікою.

У лютому оновлено найбільший АЛЛО МАХ - у київському ТРЦ Respublika Park. Тут з'явилася дрібна побутова техніка світових виробників, окремо виділені товари для геймерів і представлено більше ноутбуків і телевізорів. З кінця лютого в Дніпрі після ремонтних робіт знову працюють "АЛЛО" і Mi Store у ТРЦ Appolo, який постраждав від ракети ворога 29 грудня 2023 року.

У березні запрацювали оновлені "АЛЛО" у столичному ТРЦ ХIT MALL, дніпровському ТРЦ NEO Plaza, "АЛЛО МАХ" - у хмельницькому ТРЦ "Оазис", вінницькому ТЦ "Мегамол" .А 31 березня запрацює оновлений "АЛЛО МАХ" у столиці на Хрещатику, 21.

ТОВ "АЛЛО" створено 1998 року. До мережи групи на 29 березня входять 306 шоурумів "АЛЛО", "АЛЛО МАХ" і точок видачі "АЛЛО Express", а також магазинів під брендами Mi Store і телеком-операторів, які працюють у понад 120 українських містах.