Дохід провайдерів фіксованого інтернету в Україні у 2023 році зріс на 25% - НКЕК

Доходи провайдерів від надання послуг фіксованого доступу до мережі інтернет в Україні у 2023 році зросли на 25% порівняно з показником 2022 року - до 21,2 млрд грн, ідеться у звіті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), оприлюдненому в четвер.

При цьому показник ARPU - середньомісячний дохід від надання послуг фіксованого доступу до мережі Інтернет у розрахунку на одного абонента торік сягнув 219 грн/міс. проти 184,6 грн/міс у 2022 році. Кількість ліній фіксованого доступу до мережі інтернет збільшилася на 33% - до 8,1 млн.

Загалом доходи від надання послуг зв'язку в Україні 2023 року збільшилися на 31% до 130,5 млрд грн, ідеться у звіті. Доходи від надання електронних комунікаційних послуг становили 97,3 млрд грн, що майже на 17% більше, якщо порівняти з показником 2022 року.

Доходи від послуг мобільного зв'язку у 2023 році збільшилися на 9% до 61,7 млрд грн. Кількість SIM-карт зросла з 49,3 млн од. у 2022 році до 50,3 млн од у 2023 році, але так і не досягла довоєнних показників - станом на 31 грудня 2021 року кількість мобільних SIM-карт в Україні становила 55,9 млн од. Скорочення кількості мобільних SIM-карток пов'язане з повномасштабним вторгненням РФ, унаслідок чого мережі мобільного зв'язку недоступні на окупованих територіях, а також відбулася масштабна міграція населення за кордон.

Більше половини SIM-карт, що використовувалися 2023 року в Україні (29,8 млн од.), під'єднані до 4G.

Показник ARPU - середньомісячний дохід від надання послуг мобільного зв'язку з розрахунку на одну активну SIM-картку у 2023 році зріс до 102,1 грн проти 95 грн у 2022 році.

Капітальні інвестиції у сфері електронних комунікацій зросли також практично на третину - до 18,9 млрд грн проти 12,6 млрд грн у 2022 році.

Водночас середня кількість співробітників, задіяних у сфері електронних комунікацій, у 2023 році знизилася до 42,2 млн осіб проти 46,6 млн у 2022 році.