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18:42 27.03.2024

Україна приєдналася до WIPO ALERT для протидії піратським вебсайтам - Мінекономіки

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Україна приєдналася до WIPO ALERT для протидії піратським вебсайтам - Мінекономіки

Україна стала 15 державою, яка наповнюватиме інформацією платформу WIPO ALERT (World Intellectual Property Organization, Всесвітня організація інтелектуальної власності), створену для протидії роботі вебсайтів, що порушують права інтелектуальної власності, повідомило Міністерство економіки на сайті.

"Україна стала однією з перших країн світу, яка комплексно запроваджує відповідний механізм на основі захищеної онлайн-платформи, на яку уповноважені держави – члени Всесвітньої організації інтелектуальної власності можуть завантажувати інформацію про вебсайти та застосунки, що порушують авторське право з точки зору національних норм", - наведено у пресрелізі слова першого віцепрем'єра - міністра економіки Юлії Свириденко.

Уточнюється, що відповідний наказ про затвердження порядку формування та ведення національного переліку вебсайтів із підозрою про недотримання прав інтелектуальної власності Мінекономіки ухвалило 21 березня 2024 року.

Згідно з релізом, суб'єкти авторського права та/або суміжних прав можуть подавати до ІР офісу звернення щодо врахування підозрілого вебсайту.

"Пріоритетним завданням Мінекономіки є забезпечення прозорих умов ведення діяльності у сферах, економічно пов’язаних з розповсюдженням контенту на різних платформах в мережі інтернет, зменшення випадків недобросовісної або непрозорої конкуренції", - зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

WIPO ALERT Database - це адміністрована World Intellectual Property Organization захищена онлайн платформа, на яку уповноважені учасники держави-членів ВОІВ можуть завантажувати списки з детальною інформацією про вебсайти (а також мобільні застосунки), які обґрунтовано підозрюються в порушенні прав інтелектуальної власності.

 

Теги: #мінекономіки #wipo

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