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14:29 25.03.2024

Китай вимагає від держустанов заміни іноземних ПК, серверів і ПЗ місцевими рішеннями - FT

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Китай вимагає від держустанов заміни іноземних ПК, серверів і ПЗ місцевими рішеннями - FT

Влада Китаю запровадила нові правила, що вимагають від держустанов заміни іноземних технологій місцевими рішеннями, що означатиме поступову відмову від використання в ПК і серверах чипів американських Intel Corp. і Advanced Micro Devices Inc. (AMD), пише газета Financial Times.

Нові правила також передбачають поступову відмову від операційної системи Windows від Microsoft Corp. і баз даних, розроблених іноземними компаніями.

Китайські держустанови почали дотримуватися нових вимог цього року. Правила були представлені міністерством фінансів, а також міністерством промисловості та інформаційних технологій КНР 26 грудня минулого року, зазначає FT.

Вони вимагають, щоб державні відомства і партійні органи рівня, вищого за міські, орієнтувалися під час закупівлі апаратного та програмного забезпечення на список "надійних і безпечних" виробників, до якого входять виключно китайські компанії, зокрема Huawei Technologies і державна група Phytium.

Як зазначають джерела FT, державним компаніям КНР наказано завершити перехід на технології місцевих постачальників до 2027 року. З минулого року держкомпанії країни щоквартально звітують про темпи оновлення їхніх IT-систем.

Відмова Пекіна від використання продукції Intel і AMD значно скоротить продаж обох компаній. Частка Китаю у виручці Intel торік становила 27%, у доході AMD - 15%.

Microsoft не розкриває ці дані, але президент компанії Бред Сміт заявив в американському Конгресі минулого року, що на частку Китаю припадає 1,5% виручки компанії.

Теги: #китай #пк #технології

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