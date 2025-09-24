Інтерфакс-Україна
Події
19:06 24.09.2025

Потрібні державні програми стимулювання впровадження BIM-технологій - Архітектурна палата НСАУ

3 хв читати
Потрібні державні програми стимулювання впровадження BIM-технологій - Архітектурна палата НСАУ

Потрібні державні програми стимулювання впровадження будівельного інформаційного моделювання (BIM-технології), примусове застосування без підтримки та аналізу ризиків створює умови для монополізації та може паралізувати ринок, важають у Архітектурній палаті Національної спілки архітекторів України (АП НСАУ) за підсумками обговорення законопроєкту №6383 про впровадження BIM.

"Обов'язковому впровадженню BIM-технологій  мають передувати дослідження сьогоденного стану архітектурного ринку України, актуалізація цін на проектування, а також сформована державна політика у створенні та підтримці умов для розвитку архітекторів і проектантів. Поспішні рішення несуть ризик знищення архітектурно-проектного ринку, який і так ледь виживає", - прокоментував член АП НСАУ Кирило Чуйко агентству "Інтерфакс-Україна".

В Архітектурній палаті зазначили, що впровадженню BIM-технологій перешкоджає фінансовий бар’єр, особливо для малого бізнесу. Наприклад, для відкриття архітектурного бюро з п’ятьма співробітниками, що працюватиме з ВІМ-технологіями, необхідно інвестувати орієнтовно EUR50 тис. (вартість комп’ютерної техніки, серверів та ліцензійного програмного забезпечення). В умовах війни така сума є непідйомною для більшості українських архітекторів, зазначають у НСАУ.

До того ж відсутній національний виробник програмного забезпечення. Ліцензії пропонують лише дві іноземні компанії, зокрема угорська, а розрахунки здійснюються у євро та доларах. Це створює ризики монополізації та валютної залежності.

Ще одним гальмуючим фактором є невідповідність державних розцінок та реалій Prozorro.

Закупівлі за критерієм "найнижчої ціни" та застарілі державні розцінки роблять економічно неможливим для невеликих бюро працювати з ВІМ.

"Примусове впровадження BIM без державних програм підтримки може фактично паралізувати сферу архітектурних і проєктних послуг", - зазначають у АП НСАУ.

Підкреслюється, що обов’язкової практики ВІМ немає і в ЄС. Зокрема, згідно з дослідженням Архітектурної ради Європи (2024), у ЄС налічується 142 тис. бюро та 580 тис. архітекторів, 70% практик складаються з одного архітектора, переважна більшість — з 1–5 осіб. ВІМ використовують лише 27% архітекторів, причому лише 6% — через регуляторні вимоги.

"Середній річний дохід бюро — EUR237 тис., архітектора — EUR43,5 тис.  Отже, навіть у Європі, із значно більшими економічними ресурсами, BIM залишається інструментом, який застосовується вибірково та здебільшого добровільно", - каже Чуйко.

Щодо вітчизняної практики, то, за даними дослідження НСАУ (2025), у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) зафіксовано лише 4588 сертифікованих архітекторів, і це найнижчий показник у Європі (1 архітектор на 10 тис. населення). Половина практик - це бюро до 5 осіб, 35% — з однією особою. З 2022 року у 60% архітекторів зменшився дохід, зараз середній річний дохід архітектора — лише 420 тис. грн (EUR8,6 тис.).

За розрахунками АП НСАУ, примусове впровадження BIM підвищить вартість проєктування щонайменше на 30%.

"Примусове застосування без підтримки та аналізу ризиків створює умови для монополізації та може паралізувати ринок. Законодавчі ініціативи повинні базуватися на реальних даних українського ринку, а не лише на загальних посиланнях на європейський досвід.Потрібні державні стратегії підтримки бізнесу, зокрема грантові програми, пільгові кредити, адаптовані державні розцінки", - резюмує Чуйко.

Обговорення проєкту закону №6383 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження будівельного інформаційного моделювання (BIM-технології) на всіх етапах життєвого циклу об’єктів та науково-технічного супроводу об’єктів, удосконалення процедури обстеження об’єктів, прийнятих в експлуатацію" відбулося 23 вересня на засіданні підкомітету з питань будівництва та проєктування Верховної Ради. За підсумками засідання Архітектурна палата направила листа з пропозиціями голові підкомітету, народному депутату Олегу Дунді.

Теги: #держпрограма #технології #bim

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:46 28.08.2025
Україна змінила характер сучасної війни, а українські воїни стали співтворцями технологій – Шмигаль

Україна змінила характер сучасної війни, а українські воїни стали співтворцями технологій – Шмигаль

22:07 06.07.2025
Сибіга закликав партнерів інвестувати в інноваційні українські технології

Сибіга закликав партнерів інвестувати в інноваційні українські технології

14:40 21.06.2025
Україна підпише влітку домовленості про початок експорту військових технологій за кордон – Зеленський

Україна підпише влітку домовленості про початок експорту військових технологій за кордон – Зеленський

17:03 18.06.2025
Кабмін затвердив Державну програму справедливої трансформації вугільних регіонів до 2030р

Кабмін затвердив Державну програму справедливої трансформації вугільних регіонів до 2030р

13:56 12.06.2025
Жодна країна не може дозволити собі відставання в технологічному розвитку - Зеленський

Жодна країна не може дозволити собі відставання в технологічному розвитку - Зеленський

19:21 12.05.2025
ЄС продовжує розвивати технологічну та цифрову співпрацю з Японією - ЄК

ЄС продовжує розвивати технологічну та цифрову співпрацю з Японією - ЄК

12:06 23.04.2025
Перелік поновленої держпрограми компенсації вартості с/г техніки за рік розширився до 152 підприємств

Перелік поновленої держпрограми компенсації вартості с/г техніки за рік розширився до 152 підприємств

11:02 09.03.2025
Уряд дозволив передавати військові технології недержавним компаніям

Уряд дозволив передавати військові технології недержавним компаніям

16:08 04.03.2025
У Києві відбудеться Всеукраїнський форум з фінансових технологій: тренди та перспективи

У Києві відбудеться Всеукраїнський форум з фінансових технологій: тренди та перспективи

11:48 24.02.2025
Турбулентність у глобальній політиці - це можливість для Європи отримати безпекову незалежність і ліквідувати відставання в технологічній конкуренції – Зеленський

Турбулентність у глобальній політиці - це можливість для Європи отримати безпекову незалежність і ліквідувати відставання в технологічній конкуренції – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Глава МВС про "Азов": Від початку серпня звільнено та зачищено 8 населених пунктів на Донеччині

Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, перевірені в реальній війні, – Зеленський

Уже десятки тисяч людей навчилися убивати за допомогою дронів через війну Росії – Зеленський

Україна має дрони, які можуть летіти на 2-3 тис. км, – Зеленський

Росія продовжує обстріли через слабкість міжнародних інституцій – Зеленський

ОСТАННЄ

Одна людина загинула, ще десять постраждали через ворожі обстріли Дніпропетровщини

ПАР готова прийняти зустріч на рівні лідерів

Зеленський зустрівся з королем Іспанії

Лубінець: Україні вдалося повернути понад 1,6 тис. дітей, утримуваних РФ

Глава МВС про "Азов": Від початку серпня звільнено та зачищено 8 населених пунктів на Донеччині

Президент Чехії: У світлі російської агресії проти України Радбез ООН не виконує своєї мети

Голова МАГАТЕ Гроссі оголосив про свою кандидатуру на посаду генсека ООН - ЗМІ

У Києві планують реконструювати транспортний вузол біля Південного мосту

Київ отримав допомогу від партнерів із Бельгії та Франції для облаштування укриттів

У Лондоні створено Міжнародний фонд для відновлення українських медіа IFRUM

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА