Інтерфакс-Україна
Події
17:03 18.06.2025

Кабмін затвердив Державну програму справедливої трансформації вугільних регіонів до 2030р

2 хв читати
Кабмін затвердив Державну програму справедливої трансформації вугільних регіонів до 2030р

Кабінет міністрів затвердив Державну цільову програму справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На шляху до членства в ЄС ми трансформуємо нашу країну та проводимо необхідні реформи в усіх сферах. Не винятком є і вугільна галузь, де за підтримки уряду Німеччини, Європейської комісії та Світового банку ми здійснюємо справедливу трансформацію вугільних регіонів. Сьогодні ухвалюємо Державну цільову програму справедливої трансформації вугільних регіонів України до 2030 року. Це перший стратегічний документ національного рівня, який стане дорожньою картою як для органів влади, так і для міжнародних партнерів. Програма охоплює заходи у 38 громадах, пов’язаних із вуглевидобуванням та тепловою генерацією", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

За його словами, програму зосереджено на чотирьох ключових напрямах: підтримка місцевої економіки; розвиток децентралізованої та диверсифікованої енергетики; людський капітал; екологічна стійкість.

Прем'єр нагадав, що за підтримки уряду Німеччини у 2021 році було започатковано трирічний проєкт структурних змін у вугільних регіонах України, який охоплював Львівську та Волинську області, в межах якого країна отримала тисячі одиниць технічного обладнання з Німеччини та 35 країн світу для ліквідації наслідків російських обстрілів.

"Сьогодні ми урочисто відкриваємо програму Power4JustTransition, яка триватиме наступні три роки. Досвід, здобутий пілотними громадами, буде масштабовано на всю країну.І ми також вдячні німецькій стороні за запуск спільно з Європейським інвестиційним банком окремої програми підтримки стійкості вугільних громад України", - додав він.

Теги: #кабмін #держпрограма #вугільна_галузь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:39 18.06.2025
Кабмін включив Одеський національний економічний університет до учасників проєкту розвитку автономії закладів вищої освіти

Кабмін включив Одеський національний економічний університет до учасників проєкту розвитку автономії закладів вищої освіти

16:12 18.06.2025
Кабмін зобов'язав перевізників вносити інформацію про нерегулярні перевезення до Єдиної інформсистеми безпеки на наземному транспорті

Кабмін зобов'язав перевізників вносити інформацію про нерегулярні перевезення до Єдиної інформсистеми безпеки на наземному транспорті

16:01 18.06.2025
Україна вийшла з угоди СНД про порядок переказу коштів громадянам за соціально значимими неторговими платежами

Україна вийшла з угоди СНД про порядок переказу коштів громадянам за соціально значимими неторговими платежами

15:54 18.06.2025
Кабмін затвердив порядок надання та позбавлення статусу УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни іноземцям

Кабмін затвердив порядок надання та позбавлення статусу УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни іноземцям

15:44 18.06.2025
Кабмін установив тривалість щорічної додаткової відпустки помічників вихователів спеціальних дитячих садків

Кабмін установив тривалість щорічної додаткової відпустки помічників вихователів спеціальних дитячих садків

15:38 18.06.2025
Кабмін спростив процедуру отримання висновку про продовження граничних строків розрахунків з експорту/імпорту окремих товарів

Кабмін спростив процедуру отримання висновку про продовження граничних строків розрахунків з експорту/імпорту окремих товарів

15:25 18.06.2025
Кабмін скерував 41,5 млн грн на відбудову будинку в Умані, 119 млн грн – на облаштування в школах навчальних кабінетів і STEM-лабораторій

Кабмін скерував 41,5 млн грн на відбудову будинку в Умані, 119 млн грн – на облаштування в школах навчальних кабінетів і STEM-лабораторій

18:34 17.06.2025
Кабмін затвердив експериментальний проєкт щодо посилення ППО України через залучення груп з ДФТГ

Кабмін затвердив експериментальний проєкт щодо посилення ППО України через залучення груп з ДФТГ

17:22 11.06.2025
Кабмін перерозподілив 350 млн грн на безпеку в закладах освіти

Кабмін перерозподілив 350 млн грн на безпеку в закладах освіти

15:18 11.06.2025
Кабмін погодив залучення майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї - Шмигаль

Кабмін погодив залучення майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї - Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ: Сили оборони на північно-слобожанському і курському напрямках відбили 17 атак

Кличко: наразі підтверджено загибель 27 людей через атаку на Київ 17 червня

За 5 місяців 2025р через атаки РФ загинуло удвічі більше цивільних, ніж за аналогічний період минулого року - Шмигаль

До 23 зросла кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці в Києві – ДСНС

Кількість жертв російської ракети у Солом'янському районі Києва зросла до 21 людини - КМВА

ОСТАННЄ

НВМК оголосило повторний тендер на будівництво 2-ої черги Національного військового меморіального кладовища

Хакатон НАТО з протидії FPV на оптоволокні зібрав рекордну кількість пропозицій, чверть – з України

Рада має намір покращити систему пільгового проїзду для ветеранів - нардеп

У ДСНС попереджають про небезпеку нерозірваних касетних боєприпасів та уламків дронів у Києві

СБУ та Нацполіція затримали ще 5 ворожих поплічників, які вчиняли диверсії на УЗ та палили авто ЗСУ

ДСНС: Кількість жертв атаки РФ на Київ 17 червня зросла до 28 людей

Генштаб ЗСУ: Сили оборони на північно-слобожанському і курському напрямках відбили 17 атак

Україна екстрадувала до США учасника міжнародного кіберзлочинного угруповання – Нацполіція

Кличко: наразі підтверджено загибель 27 людей через атаку на Київ 17 червня

Шмигаль розраховує, що з початку 2026р Україна стане частиною єдиного європейського комунікаційного простору

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА