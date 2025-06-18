Кабмін затвердив Державну програму справедливої трансформації вугільних регіонів до 2030р

Кабінет міністрів затвердив Державну цільову програму справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На шляху до членства в ЄС ми трансформуємо нашу країну та проводимо необхідні реформи в усіх сферах. Не винятком є і вугільна галузь, де за підтримки уряду Німеччини, Європейської комісії та Світового банку ми здійснюємо справедливу трансформацію вугільних регіонів. Сьогодні ухвалюємо Державну цільову програму справедливої трансформації вугільних регіонів України до 2030 року. Це перший стратегічний документ національного рівня, який стане дорожньою картою як для органів влади, так і для міжнародних партнерів. Програма охоплює заходи у 38 громадах, пов’язаних із вуглевидобуванням та тепловою генерацією", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

За його словами, програму зосереджено на чотирьох ключових напрямах: підтримка місцевої економіки; розвиток децентралізованої та диверсифікованої енергетики; людський капітал; екологічна стійкість.

Прем'єр нагадав, що за підтримки уряду Німеччини у 2021 році було започатковано трирічний проєкт структурних змін у вугільних регіонах України, який охоплював Львівську та Волинську області, в межах якого країна отримала тисячі одиниць технічного обладнання з Німеччини та 35 країн світу для ліквідації наслідків російських обстрілів.

"Сьогодні ми урочисто відкриваємо програму Power4JustTransition, яка триватиме наступні три роки. Досвід, здобутий пілотними громадами, буде масштабовано на всю країну.І ми також вдячні німецькій стороні за запуск спільно з Європейським інвестиційним банком окремої програми підтримки стійкості вугільних громад України", - додав він.