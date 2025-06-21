Інтерфакс-Україна
Події
14:40 21.06.2025

Україна підпише влітку домовленості про початок експорту військових технологій за кордон – Зеленський

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Україна підпише влітку домовленості про початок експорту військових технологій за кордон – Зеленський

Україна підпише влітку домовленості про початок експорту своїх технологій за кордон у форматі відкриття ліній виробництва військових технологій в країнах Європи, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Далі ми почали програму Build with Ukraine, і влітку ми підпишемо відповідні домовленості про початок експорту наших технологій за кордон в форматі відкриття ліній виробництва в країнах Європи і, може, не тільки – в тих країнах, які нам допомагають, які фінансують виробництво дронів і починають фінансування виробництва ракет в Україні", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 20 червня.

За словами президента, Україна буде давати відповідні технології і буде "виробляти в їхніх країнах зброю для нас і для них". Він пояснив, що мова йде про військові технології – виключно про дрони різного типу, про ракети і, можливо, артилерію.

"Вже є домовленості. Зрозуміло, що не можуть технології поступати рускім і, відповідно, з такими країнами, які симпатизують рф, ми не будемо працювати. Під час війни ми плануємо всім цим забезпечувати українські Збройні Сили", - наголосив Зеленський.

Говорячи про країни, з якими є домовленості про оборонне співробітництво, президент сказав, що "Данія – номер один". Також є позитивні домовленості з Норвегією, з Німеччиною і після останньої ї зустрічі в Канаді, напевно, з Британією. Є також сигнал від Литви.

Теги: #технології #зеленський

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