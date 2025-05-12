ЄС продовжує розвивати технологічну та цифрову співпрацю з Японією - ЄК

ЄС і Японія на засіданні в Токіо спільної ради з цифрового партнерства сторони домовилися зміцнювати технологічне і цифрове співробітництво, повідомила в понеділок пресслужба Єврокомісії (ЄК).

"В умовах глобальної геополітичної невизначеності ЄС і Японія підтвердили значення партнерства, що зростає. Вони визнають необхідність підвищення конкурентоспроможності та просування заснованого на цінностях підходу до глобального цифрового управління. Вони прагнуть зміцнити свою економічну безпеку шляхом підвищення стійкості в ключових цифрових технологіях", - йдеться в комюніке ЄК.

У документі сказано, що ЄС і Японія домовилися про подальшу співпрацю в галузі основних цифрових технологій, таких як штучний інтелект, 5G/6G, напівпровідники, високопродуктивні обчислення і квантові технології. Сторони також мають намір зміцнювати співпрацю в галузі управління даними та онлайн-платформ, підводних кабелів, арктичного зв'язку, цифрової ідентифікації, кібербезпеки.

На вівторок заплановано підписання виконавчим заступником голови ЄК Хенною Вірккунен і державним міністром Японії з політики в галузі науки і технологій Мінору Кіуті листа про наміри щодо квантових технологій.

"Це посилить співпрацю в галузі квантових технологій, вирішить такі глобальні проблеми, як зміна клімату, стихійні лиха, матеріалознавство, кібербезпека та енергетична стійкість", - заявляють у ЄК.