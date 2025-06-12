Інтерфакс-Україна
Події
13:56 12.06.2025

Жодна країна не може дозволити собі відставання в технологічному розвитку - Зеленський

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Жодна країна не може дозволити собі відставання в технологічному розвитку - Зеленський
Фото: сайт Президента України

Жодна країна не може дозволити собі відставання в технологічному розвитку, заявив президент України Володимир Зеленський та закликав міжнародну спільноту до оборонної співпраці, зокрема у виробництві безпілотників.

"12 днів тому ми завершили останній етап нашої операції, як я вже казав, під назвою "Павутина". Мабуть, жодна людина в цій залі не пропустила її. Дешеві безпілотники – частина малобюджетної операції Служби безпеки України – вразили дещо дуже, дуже дороге для Росії в усіх сенсах цього слова – стратегічні бомбардувальники на віддалених військових аеродромах", - нагадав він у виступі на Global Security Forum у четвер.

"Все це відбувалося майже в прямому ефірі, на очах у всього світу. І це чітко показує, як змінюються технології ведення війни. Десять років тому такий удар було б неможливо уявити. Сьогодні ми навіть не можемо уявити, яких ударів країна зможе завдавати за 10 років. Але один принцип очевидний – жодна країна не може дозволити собі відставання в технологічному розвитку, коли йдеться про безпеку", - наголосив президент.

Президент України подякував Чехії за її ініціативу щодо постачання боєприпасів. "Вона чітко показала, що спільні зусилля справді можуть змінити ситуацію в сучасній війні", - сказав Зеленський.

"Ми маємо зміцнювати всі форми оборонної співпраці, особливо ті, які сприяють значному технологічному розвитку та використанню безпілотників усіх видів – у повітрі, на суші й на морі. Україна готова збільшити виробництво безпілотників на 40% найближчим часом, уже цього року", - наголосив президент

"Наші підприємства мають відповідні потужності, не вистачає лише фінансування. І це треба вирішувати. І я закликаю ваші країни підходити до виробництва безпілотників із такою ж нагальністю та увагою, як і ми. Ми всі маємо випереджати наших ворогів у питанні безпілотників", - сказав Зеленський.

Теги: #global_security_forum #технології #зеленський

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