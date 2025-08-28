Україна змінила характер сучасної війни, а українські воїни стали співтворцями технологій – Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль взяв участь у спільному заході Міноборони, Мінцифри та кластером підтримки оборонних технологій Brave1, на якому відзначив, що подальшими пріоритетами для перемоги у технологічній війні будуть люди, зброя, інновації та швидка адаптація.

"Будуємо нову екосистему ОПК із приватним сектором в центрі. Маємо системний підхід, який охоплює всі етапи: фінансування → виробництво → тестування → інтеграція. Build in Ukraine, Build with Ukraine, Defence City розширює можливості. Закликав виробників локалізувати ланцюги постачання, інвестувати в дослідження та розробки", - написав Шмигаль в телеграм за підсумками виступу.

Він заявив про "інвестиції в людський капітал" та повідомив про понад 25 партнерств із освітніми установами, а також про плани активніше інтегрувати досвід ветеранів в оборонно-промисловий комплекс.

"Завдяки дронам створено так звану Kill Zone — зону смерті, де ворог не може рухатися без суттєвих втрат. Але треба ще більше системності. Тому будуємо Kill Web. Це означає бачити більше, ухвалювати рішення швидше, вражати точніше", - додав Шмигаль.