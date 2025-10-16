Інтерфакс-Україна
Міносвіти проводить опитування про використання освітніх технологій

Міністерство освіти і науки України проводить всеукраїнське опитування про використання освітніх технологій.

"Розпочинаємо загальнонаціональне опитування про розвиток EdTech-екосистеми в Україні для освітян, батьків та керівників закладів освіти. Мета — зрозуміти, як саме в Україні впроваджують сучасні освітні технології: від електронних щоденників і навчальних платформ до LMS-систем та інструментів штучного інтелекту", - йдеться в повідомленні міністерства. 

Зазначається, що результати опитування допоможуть сформувати практичні рекомендації для освітян, державних інституцій та розробників.

До опитування запрошуються: керівників закладів освіти за посиланням https://forms.gle/DPK9wKvoNUk9CCbaA; освітян (вихователів, учителів, викладачів) — https://forms.gle/PiFeq1HJ6bgHZV6y9; батьків — https://forms.gle/HSEna6myFyPe3bws7.

Кінцевий термін заповнення опитування — до 9 листопада включно. 

У відомстві повідомили, що опитування проводять у межах реалізації Стратегії цифрового розвитку інновацій WINWIN до 2030 року, одним із напрямів якої є посилення ролі інновацій як рушійної сили розвитку освіти та сприяння розвитку сучасної EdTech-екосистеми в Україні. 

Як повідомлялося, Міносвіти в межах спільної програми зі Світовим банком LEARN "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" та у співпраці зі студією онлайн-освіти EdEra запускає цифрову платформу "Освіта для життя".

Теги: #опитування #міносвіти #технології

