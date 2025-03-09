Уряд дозволив передавати військові технології недержавним компаніям

Уряд ухвалив постанову, яка регулює передачу конструкторської документації на зброю недержавним виробникам, повідомляє міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін у Телеграм.

Метою цього рішення є масштабування виробництва озброєнь, зазначає міністр.

"Якщо держзамовник у сфері оборонних закупівель планує закупити Зброї в кількості, що перевищує спроможності державних підприємств її виробити, то за ініціативою Міністерства оборони України конструкторська документація на її виробництво має бути передана іншому виробнику(кам), який має спроможності освоїти її виробництво, в тому числі приватним виробникам. Звісно, постановою унормуванні питання збереження державної таємниці та захисту прав інтелектуальної власності", - написав Сметанін у Телеграм.

На його думку, виробники зможуть отримати більше контрактів та виготовити більше товарів оборонного призначення.