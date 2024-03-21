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19:19 21.03.2024

Кількість користувачів програми NovaPay за 3 міс. сягнула 100 тис.

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Кількість користувачів програми NovaPay за 3 міс. сягнула 100 тис.

Кількість клієнтів, які користуються мобільним застосунком міжнародного фінансового сервісу NovaPay, за три місяці з моменту його запуску сягнула 100 тис. осіб, повідомила пресслужба NovaPay в четвер.

Згідно з релізом, щодня протягом трьох місяців до програми NovaPay приєднувалося близько 1 тис. користувачів.

При цьому серед послуг – відкриття рахунку, його обслуговування, платежі, перекази й безкоштовне зняття готівки до 100 тис. грн. Наразі доступні лише внутрішньодержавні платежі й перекази.

Раніше повідомлялося, що NovaPay стала першою в Україні небанківською фінансовою установою, яка отримала розширену ліцензію НБУ, що дала змогу відкривати рахунки й випускати картки.

Як повідомлялося, бета-версія мобільного застосунку стала доступною в середині грудня 2023 року в Google Play, а з січня 2024 року - і в App Store. На кінець минулого року NovaPay випустив 13 тис. карток, з яких активними були 8,2 тис.

NovaPay - це заснований у 2001 році міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova й забезпечує фінансові послуги онлайн та офлайн у відділеннях "Нової пошти". За даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. працівників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, компанія займає 35% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.

Загальна кількість транзакцій через NovaPay у 2023 році сягнула 354 млн, що на 31% більше за показник попереднього року, а їхня сума зросла на 41% – до 235,5 млрд грн.

Теги: #novapay #застосунок

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