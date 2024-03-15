Єврокомісія почала розслідування щодо AliExpress

Європейська комісія (ЄК) почала розслідування щодо платформи електронної торгівлі AliExpress, яка належить китайському технологічному гіганту Alibaba, через побоювання, що компанія не вживає адекватних заходів для запобігання розповсюдженню нелегальних товарів і незаконного контенту в інтернеті, ідеться в повідомленні регулятора.

ЄК перевірить, чи не порушує компанія "Закон про цифрові послуги" (DSA) в галузях, пов'язаних із управлінням і зниженням ризиків, модерацією контенту і внутрішнім механізмом опрацювання скарг, прозорістю рекламних і рекомендаційних систем, відстеженням і доступом до даних учасників платформи.

"AliExpress прагне створити безпечний і відповідний вимогам ринок для всіх споживачів", - заявив представник компанії, слова якого наводить CNBC. За його словами, компанія "працювала і продовжить працювати із відповідними органами, щоб переконатися в дотриманні чинних стандартів" і відповідати вимогам DSA.

Це третє офіційне розслідування Єврокомісії в рамках DSA, раніше аналогічні дії було здійснено щодо сервісу для створення і перегляду коротких відео TikTok і соцмережі X.