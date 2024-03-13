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18:20 13.03.2024

Суд дозволив "Київстару" брати участь в апеляції lifecell щодо скасування рішення АМКУ в режимі відеоконференції

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Суд дозволив "Київстару" брати участь в апеляції lifecell щодо скасування рішення АМКУ в режимі відеоконференції

Північний апеляційний господарський суд задовольнив клопотання найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар", дозволивши представнику компанії брати участь у режимі відеоконференції в розгляді апеляційної скарги lifecell на відмову Господарського суду Києва в задоволенні позову про скасування рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ), який визнав оператора винним у порушенні законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та оштрафував його на 10,5 млн грн.

Засідання суду призначено на 25 березня 2024 року на 12:40, повідомляють в ухвалі Північного апеляційного суду від 6 березня, яку розміщено в Єдиному реєстрі судових рішень.

Зазначається, що Господарський суд Києва 12 грудня 2023 року відмовив у задоволенні позову lifecell у справі №910/2878/22 повністю.

"Не погодившись з ухваленим рішенням, позивач звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати зазначене рішення суду та ухвалити нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги в повному обсязі", - ідеться в тексті ухвали Північного апеляційного суду.

Господарський суд відмовив lifecell у задоволенні позову щодо скасування рішення Антимонопольного комітету №662-р від 15 грудня 2021 року, відповідно до якого на мобільного оператора було накладено штраф 10,5 млн грн за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та використання в рекламі заклику "Приєднуйтесь до лідера нового покоління інтернету! Краще покриття 4,5G", а також визначень "№1 у роумінгу для інтернету" та "№1 для смартфонів".

АМКУ розглядав справу про недобросовісну конкуренцію lifecell за заявою оператора "Київстар", якого Господарський суд залучив як третю особу, що не заявляє самостійних позовних вимог на стороні відповідача.

У тексті рішення Господарського суду Києва йдеться про те, що Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" у відповіді на звернення АМКУ повідомило, що використовувати обладнання з підтримкою "4,5G" ("LTE Advanced Pro", релізи 13 і 14) мають змогу всі українські оператори, які володіють ліцензіями на користування радіочастотним ресурсом України за базовим стандартом LTE, а саме: ПрАТ "Київстар", ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone Україна") і ТОВ "Лайфселл" (lifecell).

"З матеріалів справи Антимонопольного комітету випливає - ТОВ "Лайфселл" не може підтвердити, що надає послуги мобільного інтернету з найбільшою швидкістю. Зважаючи на зазначене, суд зазначає, що ТОВ "Лайфселл" не може вважатися лідером четвертого покоління інтернету, про що ним було зазначено в рекламних матеріалах", - зазначено в тексті рішення Господарського суду.

З посиланням на відповідь Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, що згадується в тексті рішення суду, також ідеться, що всі три оператори телекомунікацій: ПрАТ "Київстар", ПрАТ "ВФ Україна" і ТОВ "Лайфселл" мають можливість надавати послуги мобільного інтернету в стандартах LTE і його наступних релізів, зокрема й LTE Advanced Pro.

"Отже, усі три оператори телекомунікацій мають можливість надавати послуги доступу до інтернету на найбільшій швидкості", - йдеться в тексті рішення.

Крім того, вивчивши аргументи сторін щодо твердження "№1 для смартфонів", Господарський суд дійшов висновку, що позначення "№1" сприймається як найкраще, перше, що у свідомості споживачів пов'язано з якіснішими послугами порівняно з конкурентами, а також із вигідністю тарифних пропозицій. На цій підставі суд вирішив, що АМКУ зробив правильні висновки про те, що реклама "lifecell №1 для смартфонів" "містить неповні, неточні відомості щодо лідерства оператора серед користувачів смартфонами, внаслідок обраного способу їх викладення, та могла ввести в оману споживачів".

Теги: #київстар #lifecell

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