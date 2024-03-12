Uklon поскаржився в прокуратуру і БЕБ на "дезінформаційну атаку" телеграм-каналу

Український онлайн-сервіс таксі Uklon звернувся до прокуратури та Бюро економічної безпеки (БЕБ), звинувачуючи в "дезінформаційній атаці" на компанію анонімний телеграм-канал "Джокер", повідомив CEO Uklon Сергій Гришков на своїй сторінці у фейсбуці.

"Ми довго ігнорували дезінформаційну атаку, але ця чорна кампанія перейшла межі і перетворилася на справжній цифровий тероризм. Усе, що пише канал "Джокер" - маніпуляція і неправда, і ми будемо захищати свою репутацію у правовому полі", - написав Гришков.

Зі свого боку телеграм-канал "Джокер" у своїх публікаціях протягом останніх кількох тижнів звинувачує Uklon нібито в ухиленні від сплати податків завдяки реєстрації компанії та проведенню частини транзакцій через Кіпр, необґрунтованих цінах, роботі в комендантську годину, на відміну від конкурентів, а також у співпраці з платіжною платформою Fondy, нібито пов'язаною з діяльністю в РФ. Спираючись на власні докази, анонімний адміністратор телеграм-каналу "Джокер" також закликає правоохоронні органи звернути увагу на діяльність Uklon.

Procurement Manager Uklon Олександр Чумак назвав звинувачення в бік компанії "грою на користь ворога".

"На такі інформаційні атаки не можна заплющувати очі, толерувати чи, тим паче, відкупатися від них. Вони руйнують українським бізнес. І цьому треба протидіяти", - написав Чумак на своїй сторінці у фейсбуці.

Пресслужба Uklon у своєму повідомленні у фейсбуці роз'яснила окремі питання, зокрема роботу в комендантську годину та формування ціни. "Uklon - платформа, яка надає доступ до сервісу, і ми завжди рекомендуємо нашим драйверам уникати поїздок під час комендантської години", - наголосили в компанії.

Водночас в Uklon зазначили, що, незважаючи на вимоги комендантської години, є ситуації, коли користувачам потрібен сервіс компанії, зокрема після прибуття поїзда посеред ночі, в екстрених ситуаціях із рідними/тваринами.

Згідно зі статистикою компанії, частка замовлень у комендантську годину в Україні становить менше ніж 2%, водночас 44% замовлень були єдиними для пасажира за цей період. Основний напрямок для поїздок - вокзали та лікарні.

Щодо ціноутворення в компанії зазначили, що воно здійснюється з використанням штучного інтелекту й алгоритмів, які аналізують попит і пропозицію в реальному часі. "Щоб стабілізувати ціну в пікові години й дати людям вибір, ми створили функцію регулювання ціни в менший бік - ви можете платити менше, проте доведеться почекати", - пояснили в Uklon.