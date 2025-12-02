До кінця 2025-го уряд має розробити підзаконну базу "Defence City", – директор УкрАрмоТех Хіргій

На тлі медійного фокусу на "Томагавки", "Rafale" та інші надважливі для України позиції змістилися акценти з іншого дієвого чинника обороноздатності держави. Йдеться про практичне впровадження спеціального правового режиму для виробників озброєнь і військової техніки "Defence City". Відповідний пакет законопроєктів проголосовано парламентом у серпні, підписано Президентом у вересні, і він набув чинності у жовтні 2025 року, ідеться у колонці директора компанії УкрАрмоТех Геннадія Хіргія для УП.

За словами очільника підприємства, стартова готовність режиму залежить від готовності Міністерства оборони та Уряду реалізувати до кінця грудня 2025 року підзаконну "дорожню карту". Це передбачає підготовку низки критично важливих актів: порядку контролю за реінвестованим прибутком, форми щорічної звітності, порядку ведення реєстру тощо. Крім того, до кінця 2025 року МОУ має запустити електронний кабінет та створити систему взаємодії з резидентами.

"Ключовий дедлайн для "Defence City" – кінець 2025 року. До цього часу уряд має повністю розробити підзаконну базу. За умови прийняття усіх необхідних документів, вчасного створення електронного кабінету резидента та комісії з перевірки, перших резидентів зареєструють у січні 2026-го", – наголосив Геннадій Хіргій.

Важливий елемент режиму – створення при Міноборони офіційного реєстру резидентів – виробників ОВТ. Статус резидента передбачає значні податкові пільги: звільнення від податку на прибуток (за умови його реінвестування у виробництво), а також від земельного, екологічного податків та податку на нерухомість. За прогнозами, це має мотивувати компанії ще більше інвестувати у розширення та модернізацію виробництва.

Резиденти отримають спрощені митні процедури, особливий валютний режим та чіткі фінансові вимоги для входження у реєстр – 75% кваліфікованого доходу (пов'язаного з оборонною діяльністю). Для авіабудівників цей показник встановлено на рівні 50%.

УкрАрмоТех – компанія з виробництва броньованої техніки для потреб ЗСУ, ДПСУ, МВС, спеціальних силових формувань, що входять до сектору оборони та безпеки держави. Підприємство забезпечує повний виробничий цикл: від лазерного розкрою бронесталі і усіх видів механічної обробки до збирання та випробування готової продукції.