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Кіберфахівці ГУР зламали сервери міноборони РФ і отримали доступ до секретної інформації

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Кіберфахівці ГУР зламали сервери міноборони РФ і отримали доступ до секретної інформації

Кіберфахівцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України внаслідок DDoS-атаки вдалося одержати доступ до серверів міністерства оборони РФ, повідомляє пресслужба ГУР.

"Тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало МО рф, а також - масивом секретної службової документації російського міністерства війни. Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між 2000 структурних одиниць силового відомства Росії", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що отримана інформація дає змогу встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок.

"Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високопоставлених керівників структурних підрозділів МО рф, а ще заступників, помічників, спеціалістів - усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою "бюрократъ". У розпорядженні військової розвідки України, наприклад, опинилася службова документація заступника міністра оборони рф - Іванова Тимура Вадимовича", - пояснили в ГУР.

Теги: #рф #кібератака #гур

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