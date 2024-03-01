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16:22 01.03.2024

Маск просить суд заборонити OpenAI заробляти на штучному інтелекті

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Маск просить суд заборонити OpenAI заробляти на штучному інтелекті

Мільярдер і колишній член ради директорів американської компанії OpenAI, яка розробила чат-бота ChatGPT, Ілон Маск подав до суду Сан-Франциско позов проти неї, її глави Сема Альтмана і президента Грегорі Брокмана, пише MarketWatch.

Маск, який стояв біля витоків OpenAI, звинувачує відповідачів у порушенні умов договору і недобросовісному веденні бізнесу.

Як ідеться в позові, підписана Маском, Альтманом і Брокманом угода про створення OpenAI передбачала, що структура буде некомерційною і займатиметься розробкою універсального штучного інтелекту (УШІ, комп'ютерна програма з інтелектом на рівні людського - ІФ-У) "на благо людства", причому технологія матиме відкритий вихідний код (open source).

Однак внутрішній устрій великої мовної моделі GPT-4, що покладено в основі ChatGPT і демонструє можливості ДІВ, "утримувався й утримується в найсуворішому секреті", зазначає Маск. За його словами, воно відоме лише самій OpenAI і, імовірно, Microsoft Corp., яка інвестувала в цю компанію близько $13 млрд.

Мільярдер також назвав OpenAI де-факто підрозділом Microsoft.

"За нової ради директорів вона (OpenAI - ІФ-У) не просто розробляє, а й оптимізує ДІВ, щоб максимізувати прибуток для Microsoft, а не принести користь людству, - наголошується в позові. - Її технології, включно з GPT-4, мають закритий вихідний код, що насамперед служить власним комерційним інтересам Microsoft".

У листопаді минулого року Альтмана звільнили з посади глави OpenAI і виключили з її ради директорів із формулюванням, що він "не був послідовно чесним", проте менш ніж за два тижні він знову став її CEO. Раду директорів було оновлено, але він не увійшов до її складу.

На думку Маска, раду було оновлено за участю Microsoft, яка наполягла на відставці членів, які виступали за звільнення Альтмана. Зараз до неї вже не входять науковці та дослідники, які знаються на штучному інтелекті, наводить слова мільярдера Courthouse News Service.

Конфлікт між Альтманом і колишнім складом ради був пов'язаний із розробкою GPT-4 і наступною потенційною версією ШАР, яка може поставити під загрозу громадську безпеку, каже Маск.

Microsoft 2020 року отримала ексклюзивні права на попередницю GPT-4 - модель GPT-3. При цьому технологічний гігант також заявляє права на GPT-4 і стверджує, що вона не досягла рівня ДІВ, підтвердження якого створило б складнощі з її ліцензуванням.

Завдяки впливу Microsoft на Альтмана і раду директорів OpenAI вони не оголосять GPT-4 універсальним штучним інтелектом, що надасть змогу залишити технологію закритою і отримувати з неї прибуток, зазначає Маск.

Мільярдер просить суд заборонити Альтману, Брокману, OpenAI і Microsoft, яка не входить до числа відповідачів за його позовом, заробляти на ШІ і вимагає повернення OpenAI до принципу open source.

OpenAI з'явилася 2015 року як некомерційна дослідницька лабораторія і 2020 року відкрила бізнес-підрозділ. Маск пішов із неї 2018 року.

Теги: #маск #openai

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