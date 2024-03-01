"Укртелеком" за два роки війни проклав 11 тис. км оптичних ліній

"Укртелеком", найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні, у 2022-2023 роках проклав майже 11 тис. км оптичних ліній, повідомила пресслужба компанії в п'ятницю.

"За час повномасштабної війни, "Укртелеком" побудував майже 11 тисяч кілометрів оптичних ліній. За цей час компанія забезпечила ще сотням тисяч домогосподарств у всіх областях країни можливість користуватися сучасними послугами", - зазначено в повідомленні.

Найбільше волоконно-оптичних ліній було прокладено в Одеській, Київській, Житомирській, Львівській, Дніпропетровській областях.

Розширення оптичної інфраструктури відбувається за рахунок прокладання нових ліній, заміни старих мідних мереж на оптоволоконні та відновлення мережі на деокупованих територіях, уточнили в компанії.

"Попри непрості умови роботи "Укртелеком" продовжує забезпечувати українцям доступ до швидкісного оптичного інтернету. Компанія відповідно до своєї довоєнної стратегії ухвалила рішення продовжувати амбітні проєкти з розбудови оптичних мереж по всій країні та оптичної модернізації мідної інфраструктури", - процитувала пресслужба компанії генерального директора АТ "Укртелеком" Юрія Курмаза.

Він наголосив, що безперебійний якісний інтернет критично необхідний, оскільки дає змогу громадянам миттєво отримувати інформацію щодо безпекової ситуації, підвищує стійкість роботи бізнесу, слугує основою сталості освітніх процесів, безперервної взаємодії державних структур.

"Укртелеком" у 2024 році продовжить розбудову сучасної оптичної мережі, інвестуючи в розвиток технології енергонезалежного інтернету GPON, додав Курмаз.

В "Укртелекомі" уточнили, що 2023 року до оптичної інфраструктури компанії підключилися понад 150 медичних та 185 освітніх закладів. Доступ до високошвидкісного оптичного інтернету мають 1,25 тис. медичних і 1,7 тис. освітніх установ.

Населені пункти, в яких оператор розбудовує волоконно-оптичні мережі, отримують можливість доступу до інтернету на швидкості до 1 Гбіт/с, що, своєю чергою, дає змогу використовувати весь потенціал цифрових сервісів у державному та приватному секторах, уточнили у пресслужбі оператора зв'язку.

Для населення стали доступними послуги на базі IP-технологій, зокрема, інтерактивне телебачення в HD і 4К якості, відеоконференції та інтернет-телефонія, повідомили в компанії.

"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Значну частину його клієнтів складають держоргани, навчальні, адміністративні та медичні заклади, аварійні служби. Компанія є провайдером швидкісного фіксованого інтернету, що має найширше покриття. Інтернет від "Укртелеком" є майже в 4 тисячах населених пунктів країни і функціонує в 90% з них. Також, "Укртелеком" є єдиним учасником і засновником ТОВ "ТриМоб" - постачальника послуг рухомого (мобільного) зв'язку в стандарті UMTS/WCDMA.

З 2013 року компанія долучилася до бізнесу SCM.