Телеком

15:36 01.03.2024

"Укртелеком" за два роки війни проклав 11 тис. км оптичних ліній

2 хв читати
"Укртелеком" за два роки війни проклав 11 тис. км оптичних ліній

"Укртелеком", найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні, у 2022-2023 роках проклав майже 11 тис. км оптичних ліній, повідомила пресслужба компанії в п'ятницю.

"За час повномасштабної війни, "Укртелеком" побудував майже 11 тисяч кілометрів оптичних ліній. За цей час компанія забезпечила ще сотням тисяч домогосподарств у всіх областях країни можливість користуватися сучасними послугами", - зазначено в повідомленні.

Найбільше волоконно-оптичних ліній було прокладено в Одеській, Київській, Житомирській, Львівській, Дніпропетровській областях.

Розширення оптичної інфраструктури відбувається за рахунок прокладання нових ліній, заміни старих мідних мереж на оптоволоконні та відновлення мережі на деокупованих територіях, уточнили в компанії.

"Попри непрості умови роботи "Укртелеком" продовжує забезпечувати українцям доступ до швидкісного оптичного інтернету. Компанія відповідно до своєї довоєнної стратегії ухвалила рішення продовжувати амбітні проєкти з розбудови оптичних мереж по всій країні та оптичної модернізації мідної інфраструктури", - процитувала пресслужба компанії генерального директора АТ "Укртелеком" Юрія Курмаза.

Він наголосив, що безперебійний якісний інтернет критично необхідний, оскільки дає змогу громадянам миттєво отримувати інформацію щодо безпекової ситуації, підвищує стійкість роботи бізнесу, слугує основою сталості освітніх процесів, безперервної взаємодії державних структур.

"Укртелеком" у 2024 році продовжить розбудову сучасної оптичної мережі, інвестуючи в розвиток технології енергонезалежного інтернету GPON, додав Курмаз.

В "Укртелекомі" уточнили, що 2023 року до оптичної інфраструктури компанії підключилися понад 150 медичних та 185 освітніх закладів. Доступ до високошвидкісного оптичного інтернету мають 1,25 тис. медичних і 1,7 тис. освітніх установ.

Населені пункти, в яких оператор розбудовує волоконно-оптичні мережі, отримують можливість доступу до інтернету на швидкості до 1 Гбіт/с, що, своєю чергою, дає змогу використовувати весь потенціал цифрових сервісів у державному та приватному секторах, уточнили у пресслужбі оператора зв'язку.

Для населення стали доступними послуги на базі IP-технологій, зокрема, інтерактивне телебачення в HD і 4К якості, відеоконференції та інтернет-телефонія, повідомили в компанії.

"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Значну частину його клієнтів складають держоргани, навчальні, адміністративні та медичні заклади, аварійні служби. Компанія є провайдером швидкісного фіксованого інтернету, що має найширше покриття. Інтернет від "Укртелеком" є майже в 4 тисячах населених пунктів країни і функціонує в 90% з них. Також, "Укртелеком" є єдиним учасником і засновником ТОВ "ТриМоб" - постачальника послуг рухомого (мобільного) зв'язку в стандарті UMTS/WCDMA.

З 2013 року компанія долучилася до бізнесу SCM.

Теги: #укртелеком #звязок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:50 12.01.2024
Київська громада профінансувала придбання обладнання для автоматизованої системи управління ЗСУ

Київська громада профінансувала придбання обладнання для автоматизованої системи управління ЗСУ

13:43 08.01.2024
Місячний модуль Peregrine вийшов на зв'язок

Місячний модуль Peregrine вийшов на зв'язок

14:00 20.12.2023
"Київстар" усунув проблеми зі зв'язком на заході та півдні України

"Київстар" усунув проблеми зі зв'язком на заході та півдні України

09:19 20.12.2023
"Київстар" повідомив про складнощі з голосовим зв'язком і застосунком на заході й півдні України

"Київстар" повідомив про складнощі з голосовим зв'язком і застосунком на заході й півдні України

21:29 15.12.2023
"Київстар" відновив доступ до мобільного інтернету на всій території країни

"Київстар" відновив доступ до мобільного інтернету на всій території країни

12:34 15.12.2023
На період відновлення мобільного зв'язку буде внесено зміни щодо формування електронного рецепта - МОЗ

На період відновлення мобільного зв'язку буде внесено зміни щодо формування електронного рецепта - МОЗ

11:30 15.12.2023
"Київстар" відновив послуги міжнародного голосового роумінгу, стабілізував зв'язок у Києві

"Київстар" відновив послуги міжнародного голосового роумінгу, стабілізував зв'язок у Києві

18:33 13.12.2023
"Київстар" з 18:00 розпочав увімкнення голосового зв'язку, сподівається відновити інші послуги протягом доби

"Київстар" з 18:00 розпочав увімкнення голосового зв'язку, сподівається відновити інші послуги протягом доби

18:01 13.12.2023
Перші абоненти почали повідомляти про відновлення роботи "Київстару"

Перші абоненти почали повідомляти про відновлення роботи "Київстару"

07:04 13.12.2023
У населених пунктах Київщини організовують альтернативні засоби зв'язку після збою в "Київстарі"

У населених пунктах Київщини організовують альтернативні засоби зв'язку після збою в "Київстарі"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

IT-Армія атакувала Mail.ru: доступ до акаунтів втратила більшість користувачів за межами РФ

Держспецзв'язку повідомило про кібератаку на держпідприємство: уражено 2 тис. комп'ютерів

Фахівці ГУР МО провели успішну кібератаку на компанію, що впроваджує інформаційні системи в російській промисловості

Система "Шлях" і сайт "Укртрансбезпека" через технічний збій тимчасово недоступні

Українські хакери викрали техдокументацію на 500 об'єктів Міноборони РФ

ОСТАННЄ

Маск просить суд заборонити OpenAI заробляти на штучному інтелекті

MEGOGO вийшов на ринок Румунії

IT-Армія атакувала Mail.ru: доступ до акаунтів втратила більшість користувачів за межами РФ

Застосунок "Повітряна тривога" сповіщатиме про підвищену небезпеку в окремих містах і громадах

Мінцифри сформує оновлену концепцію електронного суду та введе у "Дію" виконавчі документи

"Укрпошта" вже має 2 тис. незаповнених вакансій і готується до нестачі чоловічої робочої сили - CEO

НКЕК видала "Київстар" дозвіл на використання 10 млн номерів мобільного зв'язку мережі призначення "77"

Німеччина виділила EUR700 тис. 68 українським провайдерам на відновлення інтернету

Мінцифри анонсувало додавання в "Дію" дипломів про освіту

У Міноборони спростували інформацію про злам системи Delta

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА