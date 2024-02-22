Телеком

13:19 22.02.2024

"Київстар" уклав меморандум з японськими компаніями Sojitz і PicoCELA для розвитку проєктів у сфері "безшовного" інтернет-покриття

3 хв читати
"Київстар" уклав меморандум з японськими компаніями Sojitz і PicoCELA для розвитку проєктів у сфері "безшовного" інтернет-покриття

Найбільший український оператор зв'язку "Київстар" підписав тристоронній меморандум із японськими компаніями - Sojitz і PicoCELA, який сприятиме визначенню варіантів співпраці між компаніями щодо низки проєктів, зокрема розвитку бездротової mesh-технології, повідомила пресслужба компанії в четвер.

"Меморандум про взаєморозуміння, підписаний між "Київстар", Sojitz та PicoCELA, сприятиме визначенню варіантів співпраці між компаніями щодо низки проєктів. Зокрема, й розвитку бездротової mesh-технології PicoCELA, яка має перевірену репутацію швидкого розгортання "безшовного" інтернет-покриття в потрібній зоні", - повідомили в пресслужбі.

Mesh-система - це безшовна передача трафіку. У mesh-мережах аналізуються зв'язки між модулями. Самі модулі обмінюються даними про всіх підключених клієнтів. І саме мережа вирішує, до якого модуля підключити клієнта, щоб він мав найкращий сигнал. До того ж передача даних між гаджетами всередині мережі може відбуватися і без участі головного модуля.

"Усе, що ми робимо в "Київстарі", спрямовано на підтримку України. Саме тому ми активно долучаємось до заходів з відновлення нашої країни та домовляємось про співпрацю з міжнародними компаніями. Ми впевнені, що досвід, експертиза та технологічність японського бізнесу будуть цінними й сприятимуть успішній реалізації низки проєктів, спрямованих на відновлення України", - наводить пресслужба слова директора з розвитку нових бізнесів на корпоративному ринку "Київстар" Іллі Польшакова.

Зазначено, що підписання меморандуму відбулося під час японсько-української конференції з економічного розвитку та відновлення 19 лютого в Токіо. У конференції взяли участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, а також представники японських й українських компаній. "Київстар" на конференції був представлений Федерацією роботодавців України, членом якої є компанія.

На сайті компанія PicoCELA зазначено, що у світі, де технології IoT і M2M визначають повсякденне життя, компанія виділяється своєю запатентованою технологією PBE (PicoCELA Backhaul Engine) - основою надійного й доступного бездротового з'єднання. Повідомляється, що фірмова технологія Wi-Fi mesh backhaul, що органічно поєднується з передовими точками доступу, гарантує пікову продуктивність застосунків.

До складу Sojitz Group входить близько 400 дочірніх компаній в Японії та у всьому світі, що розвивають широкомасштабні операції. Основними видами діяльності автомобільного підрозділу компанії є складання автомобілів, оптові й роздрібні продажі. Підрозділ аерокосмічних і транспортних проєктів розвиває бізнес в аерокосмічній галузі як агент із продажу комерційних літаків і оборонних систем, а також у рамках лізингу, партіонної торгівлі та бізнесу бізнес-джетів. Підрозділ також займається управлінням аеропортами, залізничним EPC та іншими видами транспортної інфраструктури, а також технічним обслуговуванням, ремонтом і капітальним ремонтом залізниць, лізингом вантажних вагонів та іншими периферійними видами діяльності. Крім того, підрозділ бере участь у бізнесі морських суден, займаючись як новими, так і уживаними суднами. Підрозділ інфраструктури та охорони здоров'я пропонує нові рішення для створення вартості. До конкретних сфер діяльності належать енергетика, телекомунікації, міська інфраструктура та охорона здоров'я.

Підрозділ Metals, Mineral Resources&Recycling спеціалізується на видобутку й торгівлі чорними металами. Хімічний підрозділ займається широким спектром торговельних операцій і бізнесом, починаючи від основних хімічних речовин, як-от метанол, і закінчуючи функціональними матеріалами, зокрема пластиковими смолами, а також неорганічними хімічними речовинами, як-от промислові солі та рідкісноземельні метали. Підрозділ споживчої промисловості та сільського господарства розвиває діяльність у таких галузях, як агробізнес, продукти харчування, корми для тварин, тваринництво, лісова продукція, а також регіональний економічний розвиток. Підрозділ роздрібної торгівлі та побутового обслуговування займається різноманітними видами діяльності, що відповідають запитам споживачів як в Японії, так і за кордоном.

 

Теги: #японія #київстар #компанії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:11 20.02.2024
Україна очікує до квітня від Японії ще $1,76 млрд бюджетної підтримки

Україна очікує до квітня від Японії ще $1,76 млрд бюджетної підтримки

14:21 20.02.2024
Японія надала Україні грант у розмірі $100 млн за програмою екстреного відновлення

Японія надала Україні грант у розмірі $100 млн за програмою екстреного відновлення

09:41 20.02.2024
Шмигаль за результатами візиту до Токіо: Японія має стати одним із лідерів економічного відновлення України

Шмигаль за результатами візиту до Токіо: Японія має стати одним із лідерів економічного відновлення України

01:25 20.02.2024
Японія надала Україні грант у розмірі $100 млн за програмою екстреного відновлення

Японія надала Україні грант у розмірі $100 млн за програмою екстреного відновлення

21:18 19.02.2024
На конференції з економічного зростання України є десятки домовленостей - Зеленський

На конференції з економічного зростання України є десятки домовленостей - Зеленський

19:22 19.02.2024
"Нафтогаз" залучив японські Sumitomo Corporation і Komaihaltec до модернізації ТЕЦ і розвитку "зелених" проєктів

"Нафтогаз" залучив японські Sumitomo Corporation і Komaihaltec до модернізації ТЕЦ і розвитку "зелених" проєктів

17:53 19.02.2024
Позиція Японії щодо підтримки України залишатиметься непохитною - прем'єр Кісіда

Позиція Японії щодо підтримки України залишатиметься непохитною - прем'єр Кісіда

16:51 19.02.2024
Україна та Японія підписали Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування

Україна та Японія підписали Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування

09:54 19.02.2024
Україна та Японія підписали 56 документів про співпрацю на Конференції з економічного розвитку

Україна та Японія підписали 56 документів про співпрацю на Конференції з економічного розвитку

09:46 19.02.2024
Шмигаль: Запрошуємо японський бізнес стати частиною українського економічного дива

Шмигаль: Запрошуємо японський бізнес стати частиною українського економічного дива

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Держспецзв'язку повідомило про кібератаку на держпідприємство: уражено 2 тис. комп'ютерів

Фахівці ГУР МО провели успішну кібератаку на компанію, що впроваджує інформаційні системи в російській промисловості

Система "Шлях" і сайт "Укртрансбезпека" через технічний збій тимчасово недоступні

Українські хакери викрали техдокументацію на 500 об'єктів Міноборони РФ

Українські хакери зламали сервери московського інтернет-провайдера "М9ком" у межах атаки на "Київстар" - джерело

ОСТАННЄ

У Міноборони анонсували створення простору Soft Power, який об'єднає світових інженерів для розвитку безпілотних систем в Україні

Сервісна IT-компанія Intellias приєдналася до "Дія.City"

Коаліція з 10 країн під час операції вивела з ладу 34 сервери хакерського угруповання LockBit

Сайт Держкіно не працює через технічні роботи з удосконалення кібербезпеки

Мінцифри та SpaceX працюють над можливістю відключення Starlink у росіян - Федоров

"Українська Правда" повідомила про злам акаунту видання в соцмережі Х

OpenAI представила ШІ-систему створення відео з тексту, розробляє інтернет-пошуковик

"Київстар" у 2024 р. інвестує в енергонезалежність фіксованого інтернету 50-70 млн грн

Стартап з України бере участь у програмі Google із використання ШІ у сфері кібербезпеки

Держави-учасниці IT-коаліції завершили підписання угоди про співпрацю - Міноборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА