"Київстар" уклав меморандум з японськими компаніями Sojitz і PicoCELA для розвитку проєктів у сфері "безшовного" інтернет-покриття

Найбільший український оператор зв'язку "Київстар" підписав тристоронній меморандум із японськими компаніями - Sojitz і PicoCELA, який сприятиме визначенню варіантів співпраці між компаніями щодо низки проєктів, зокрема розвитку бездротової mesh-технології, повідомила пресслужба компанії в четвер.

"Меморандум про взаєморозуміння, підписаний між "Київстар", Sojitz та PicoCELA, сприятиме визначенню варіантів співпраці між компаніями щодо низки проєктів. Зокрема, й розвитку бездротової mesh-технології PicoCELA, яка має перевірену репутацію швидкого розгортання "безшовного" інтернет-покриття в потрібній зоні", - повідомили в пресслужбі.

Mesh-система - це безшовна передача трафіку. У mesh-мережах аналізуються зв'язки між модулями. Самі модулі обмінюються даними про всіх підключених клієнтів. І саме мережа вирішує, до якого модуля підключити клієнта, щоб він мав найкращий сигнал. До того ж передача даних між гаджетами всередині мережі може відбуватися і без участі головного модуля.

"Усе, що ми робимо в "Київстарі", спрямовано на підтримку України. Саме тому ми активно долучаємось до заходів з відновлення нашої країни та домовляємось про співпрацю з міжнародними компаніями. Ми впевнені, що досвід, експертиза та технологічність японського бізнесу будуть цінними й сприятимуть успішній реалізації низки проєктів, спрямованих на відновлення України", - наводить пресслужба слова директора з розвитку нових бізнесів на корпоративному ринку "Київстар" Іллі Польшакова.

Зазначено, що підписання меморандуму відбулося під час японсько-української конференції з економічного розвитку та відновлення 19 лютого в Токіо. У конференції взяли участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, а також представники японських й українських компаній. "Київстар" на конференції був представлений Федерацією роботодавців України, членом якої є компанія.

На сайті компанія PicoCELA зазначено, що у світі, де технології IoT і M2M визначають повсякденне життя, компанія виділяється своєю запатентованою технологією PBE (PicoCELA Backhaul Engine) - основою надійного й доступного бездротового з'єднання. Повідомляється, що фірмова технологія Wi-Fi mesh backhaul, що органічно поєднується з передовими точками доступу, гарантує пікову продуктивність застосунків.

До складу Sojitz Group входить близько 400 дочірніх компаній в Японії та у всьому світі, що розвивають широкомасштабні операції. Основними видами діяльності автомобільного підрозділу компанії є складання автомобілів, оптові й роздрібні продажі. Підрозділ аерокосмічних і транспортних проєктів розвиває бізнес в аерокосмічній галузі як агент із продажу комерційних літаків і оборонних систем, а також у рамках лізингу, партіонної торгівлі та бізнесу бізнес-джетів. Підрозділ також займається управлінням аеропортами, залізничним EPC та іншими видами транспортної інфраструктури, а також технічним обслуговуванням, ремонтом і капітальним ремонтом залізниць, лізингом вантажних вагонів та іншими периферійними видами діяльності. Крім того, підрозділ бере участь у бізнесі морських суден, займаючись як новими, так і уживаними суднами. Підрозділ інфраструктури та охорони здоров'я пропонує нові рішення для створення вартості. До конкретних сфер діяльності належать енергетика, телекомунікації, міська інфраструктура та охорона здоров'я.

Підрозділ Metals, Mineral Resources&Recycling спеціалізується на видобутку й торгівлі чорними металами. Хімічний підрозділ займається широким спектром торговельних операцій і бізнесом, починаючи від основних хімічних речовин, як-от метанол, і закінчуючи функціональними матеріалами, зокрема пластиковими смолами, а також неорганічними хімічними речовинами, як-от промислові солі та рідкісноземельні метали. Підрозділ споживчої промисловості та сільського господарства розвиває діяльність у таких галузях, як агробізнес, продукти харчування, корми для тварин, тваринництво, лісова продукція, а також регіональний економічний розвиток. Підрозділ роздрібної торгівлі та побутового обслуговування займається різноманітними видами діяльності, що відповідають запитам споживачів як в Японії, так і за кордоном.