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19:23 20.02.2024

У Міноборони анонсували створення простору Soft Power, який об'єднає світових інженерів для розвитку безпілотних систем в Україні

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У Міноборони анонсували створення простору Soft Power, який об'єднає світових інженерів для розвитку безпілотних систем в Україні

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко анонсувала створення простору Soft Power, який об'єднає світових інженерів для розвитку безпілотних систем в Україні.

"Я б хотіла сказати, що сьогодні ми офіційно запустили дуже важливе рішення, ми називаємо цей проєкт SoftPower. Це буде цифровий space інженер усього цивілізованого світу, розробників, програмістів для того, щоб напрацьовувати рішення для наших безпілотних систем. Ми анонсуємо процедуру, як розробник може стати резидентом цієї системи, і запросимо всі країни-партнери, університети, українських інноваторів для того, щоб можна було приймати дуже швидкі рішення", - сказала Черногоренко на брифінгу в Києві.

Вона зазначила, що такі запити відомство отримує від військовослужбовців щодня.

 

 

Теги: #міноборони #soft_power

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