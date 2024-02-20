Мінцифри та SpaceX працюють над можливістю відключення Starlink у росіян - Федоров

У міністерстві цифрової трансформації України знайшли рішення щодо використання систем супутникового зв'язку Starlink російськими окупантами на фронті і запропонували його компанії SpaceX, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми знайшли алгоритм, запропонували його SpaceX і зараз у нас відбувається комунікація, як зробити так, щоб подібних кейсів не було. SpaceX щось подібне вже робили з урядом Ізраїлю", - сказав Федоров в інтерв'ю виданню "Суспільне".

За його словами, проблема використання Starlink окупантами на фронті обговорювалася в Україні ще "до того, як це набуло резонансу".

За його словами, потрібно не просто вимкнути Starlink на тимчасово окупованих територіях України, а зробити так, щоб не працювали лише термінали, якими володіють росіяни.

"Нам потрібно, щоб вони там працювали (на фронті в ЗСУ - ІФ-У), тому що використовуються певні технології, пов'язані з БПЛА. Є інший спосіб, як зробити, щоб наші Starlink працювали, а інші - ні. Ми працюємо зі SpaceX над цим", - зазначив міністр.

Федоров також додав, що не вірить у причетність Ілона Маска до того, що росіяни користуються Starlink на тимчасово окупованих територіях, і вважає, що вони потрапляють до них через "треті країни".

"Це було логічно, що вони почнуть їх через треті держави закуповувати і завозити. У них були Starlink, їх уже завозили, просто зараз це набуло публічності, їх стало трохи більше. Тобто хтось, напевно, з їхніх підприємців почав це монетизувати", - зазначив глава Мінцифри.

Раніше повідомлялося, що Росія закуповує засоби зв'язку, зокрема термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні, в арабських країнах, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Джерело: https://suspilne.media/687490-maemo-ruhatisa-svidse-casu-v-nas-nemae-fedorov-pro-tehnologii-dla-vijska-mobilizaciu-i-starlinki-u-rosian/