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19:09 11.02.2024

Українські виробники за кількістю дронів-камікадзе наздогнали Росію

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Українські виробники за кількістю дронів-камікадзе наздогнали Росію

За півроку українські виробники за кількістю дронів-камікадзе наздогнали російський оборонпром, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Ми за півроку наздогнали навіть за кількістю дронів-камікадзе. І це говорить про те, що ми правильно політику сформували... У нас велика кількість талановитих інженерів і підприємців, які об'єдналися і наздогнали десятки років інвестицій двох великих країн", - сказав він в інтерв'ю для подкасту "Слон", опублікованому 11 лютого.

За словами очільника Мінцифри, дрони-камікадзе є викликом для України, і взагалі - для сучасної війни.

"Наші партнери дивляться, як дрони-камікадзе розвантажують системи ППО. Це є викликом у 21 столітті для будь-якої системи захисту неба. Тому ми допомагаємо, робимо все, щоб прискорити захист від "шахедів" у нашій країні. Над цим працюють усі - Сили оборони і Генеральний штаб. Але паралельно розвиваємо власні дрони-камікадзе для того, щоб власноруч розвантажувати систему ППО Росії", - наголосив Федоров.

 

 

 

Теги: #рф #федоров #дрони

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