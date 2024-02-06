lifecell збільшив кількість фірмових магазинів на 11,4% у 2023 р.

Мобільний оператор lifecell відкрив 48 фірмових магазинів протягом 2023 року, збільшивши їхню загальну кількість на 11,4%, повідомила пресслужба lifecell у вівторок.

"Протягом минулого року lifecell активно розширював мережу точок продажу і відкрив 48 нових магазинів у 18 областях України, зокрема в містах, де раніше не було магазинів бренду", - йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з ним, наразі відкрито понад 470 магазинів у 247 містах і містечках, де працюють близько 1 тис. працівників. Зокрема, мешканці міст Арциз, Бобровиця, Бурштин, Вільногірськ, Городня, Городок, Долинська, Єланець, Жовті Води, Іванків, Іршава, Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський, Коцюбинське, Лохвиця, Пирятин, Почаїв, Старий Самбір, Чорнобай та Ярмолинці відтепер мають доступ до фірмових магазинів lifecell.

Крім того, зазначається, що у 2023 році lifecell поглибив співпрацю з поштовим сервісом Meest Express. Згідно з повідомленням, мобільний оператор обладнав точками видачі Meest усі магазини, де можна надавати такі послуги.

lifecell - український телекомунікаційний оператор, активна 3-місячна абонентська база якого на кінець III-кв. 2023 року становила 9,1 млн.

lifecell належить Turkcell - найбільшому турецькому постачальнику конвергентних телекомунікаційних і технологічних послуг, однак Turkcell наприкінці минулого року повідомив про угоду про продаж lifecell та інших українських активів французькій інвестиційній компанії NJJ Capital. Пізніше уточнювалося, що вартість активів в угоді оцінюють приблизно в $525 млн.