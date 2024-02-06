У застосунку "Повітряна тривога" стало більше сповіщень про різні типи небезпеки та інструкцій щодо подальших дій

Застосунок "Повітряна тривога", розроблений компаніями Ajax Systems і Stfalcon за підтримки Міністерства цифрової трансформації, оновлено до версії, що надає змогу користувачам отримувати сповіщення про різні типи небезпек і стихійних лих, повідомила пресслужба Ajax Systems у понеділок.

"Застосунок "Повітряна тривога" отримав оновлення з оповіщенням різних видів загроз. У версії 5.2 додано можливість отримувати важливі сповіщення від ОВА та Цивільного захисту України про різні типи небезпек, стихійні лиха та інструкції щодо подальших дій у таких ситуаціях. Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android", - зазначено в повідомленні.

Інформація про всі види небезпеки надходить від чергових центрів оповіщення цивільного захисту та ДСНС, пояснюється в повідомленні.

Для кожного типу тривоги створено унікальні оповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій. Це допоможе вчасно оповістити велику кількість населення про критичні ситуації, наприклад, прорив дамби і необхідність евакуації, повідомили в компанії.

За даними компанії, у новій версії застосунку поліпшено режим енергозбереження, виправлено помилки зі звуками оголошення тривоги та оновлення статусу в закріпленому повідомленні.

У попередній версії застосунок сповіщав користувачів про п'ять типів загроз: повітряна тривога, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічна та радіаційна небезпека.

Застосунок "Повітряна тривога" розробили компанії Ajax Systems і Stfalcon за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. За даними компаній, його завантажили вже понад 26 млн разів і активно використовують понад 6 млн користувачів.

Ajax Systems - міжнародна технологічна компанія та найбільший у Європі виробник систем безпеки. Продуктове портфоліо налічує понад 135 бездротових і дротових пристроїв для безпеки та автоматизації. Компанія пропонує рішення для відеоспостереження, розумного будинку, виявлення пожежі та запобігання потопам. Послугами компанії користуються понад 2,5 млн користувачів у 187 країнах світу.

Stfalcon - українська ІТ-компанія, яка вже 14 років займається розробкою веб-сервісів і мобільних застосунків для бізнесу та стартапів.