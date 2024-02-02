Понад 800 безперебійних точок доступу Wi-Fi передасть Ірпеню штат-побратим Мілвокі - мер

Понад 800 безперебійних точок доступу Wi-Fi і програмне забезпечення від американської компанії "Advanced Wireless, Inc" передасть Ірпеню штат-побратим Мілвокі, повідомив мер міста Олександр Маркушин.

"Допомогу на суму близько 2 мільйонів доларів передасть Ірпеню американське місто-побратим Мілвокі - понад 800 безперебійних точок доступу Wi-Fi і програмне забезпечення від американської компанії "Advanced Wireless, Inc", - йдеться в його телеграм-каналі.

За словами Маркушина, це "не звичайні домашні маршрутизатори, а унікальна система, що застосовується в оборонному секторі США і вперше використовується за межами країни, здатна автоматично переходити в автономний режим у разі раптової втрати зв'язку".

"Ця технологія допоможе посилити освітній процес у нашій громаді - обладнання встановлять у школах і дитячих садочках, у сховках навчальних закладів, де наші діти змушені навчатися під час повітряних тривог", - зазначив мер.