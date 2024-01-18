Nova планує оновлення застосунку "Нової пошти" на початку весни

Група компаній Nova планує оновлення застосунку "Нової пошти" наприкінці зими/на початку весни, повідомив співвласник Nova Володимир Поперешнюк під час Business Breakfast із Forbes Ukraine в четвер.

"Ми змінимо мобільний застосунок. Плануємо запустити вже цієї зими, або на початку весни, впровадивши нові сервіси", - повідомив він.

За його словами, клієнти отримають можливість краще управляти посилкою, зокрема дивитися, де наразі вона перебуває.

"Я хочу створити абсолютну прив'язку клієнта до своєї посилки, щоб він міг нею, як джойстиком керувати", - додав Поперешнюк.

Він зазначив, що сервіс "посилка на карті" ще не працює через ситуацію з безпекою, але компанія планує його розвивати в Європі, а після перемоги перезапустити цей сервіс в Україні.

Крім того, співвласник Nova також додав, що протягом 2024 року група перезавантажуватиме окремі процеси у відділеннях.

"Відділення мають бути більш сервісними. Наші співробітники мають бути більш привітними, клієнти мають отримувати задоволення від відвідування відділень", - наголосив Поперешнюк.

Він зазначив, що група продовжує будувати мережу коворкінгів із кафе всередині відділень "Нова пошта".

Крім того, Nova планує також поліпшити умови для працівників, зокрема, додати електронних помічників для операторів, завдяки чому скоротиться кількість черг.

Поперешнюк повідомив, що протягом 2024 року група також планує перезавантажити кур'єрську доставку.

"Ми хочемо це перезавантажити, хочемо швидше забирати і доставляти посилки, поліпшити керованість кур'єром і посилкою", - описав він нововведення.

За словами співвласника Nova, компанія перші 10 років робила доставку лише на door to door, проте зараз 90% посилок доставляється до відділень, 8% - через адресну доставку.