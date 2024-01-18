Українські анонімні телеграм-канали маніпулювали на темі мобілізації - дослідження ІМІ

Найпопулярніші телеграм-канали, що входять до топ-100 українського сегмента, поширюють фейки та маніпулюють на темі мобілізації, їм бракує якісної аналітики та зрозумілих експертних коментарів, свідчать результати дослідження Інституту масової інформації.

Як повідомляється в пресрелізі ІМІ за підсумками дослідження, на другому році повномасштабного вторгнення, за даними Google Trends, пік запитів українців у пошуковику щодо мобілізації припав на другу декаду грудня 2023 року - "після пресконференції президента Володимира Зеленського, а саме після його слів про те, що Україні необхідно підготувати до мобілізації 450–500 тисяч людей".

Експерти ІМІ фіксують, що тільки за грудневими даними 2023 року, в українському сегменті найпопулярніших телеграм-каналів перший пік "новин" розпочався в грудні, за два дні до заяви Зеленського. Другий пік стався внаслідок масового цитування головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що мобілізація відбуватиметься в кілька етапів. А потім інтерес до теми мобілізації спав перед самим новим роком.

"Аналітики ІМІ стверджують, що в телеграм-каналах бракує якісної аналітики, що насправді відбувається із законопроєктом про мобілізацію, і зрозумілих експертних коментарів компетентних людей. Натомість адміни таких телеграм-каналів відверто маніпулюють на темі мобілізації, експлуатуючи вразливість та чутливість українців, оскільки тема торкається майже кожної сім'ї", - наголошується в пресрелізі.

Експерти ІМІ також зафіксували випадки фейкових постів про начебто смерть українців після відвідування ТЦК, маніпуляції на тему "пакування в бус" та емоційну лексику, яка супроводжує пости про мобілізацію.

Крім того, пропагандисти РФ використовують інформацію з телеграму на свою користь. "Російські пропагандисти використовують дезінформацію з анонімних українських телеграм-каналів для дискредитації України та зриву процесу мобілізації. Пропагандисти моніторять український простір і витягують відео, де нібито працівники ТЦК жорстоко поводяться з чоловіками. У такий спосіб росіяни створюють наративи про те, що ТЦК відправляють чоловіків на смерть. Також пропагандисти рекомендують українським чоловікам, що краще втекти за кордон або сісти за ґрати, ніж померти на війні", - зазначає медіаекспертка ІМІ Яна Машкова.

Як наголошується в повідомленні, аналітики ІМІ неодноразово наголошували на тому, що є кілька чинників, які відрізняють якісну журналістику від рівня анонімних телеграм-каналів. Насамперед це прозорість і відповідальність. У медіа, яке зареєстроване, має фізичну редакцію, професійну команду та розуміння про етичні й журналістські стандарти, у разі можливого поширення неточностей чи фейку оприлюднять спростування та вибачаться перед аудиторією. "Натомість, як бачимо, в анонімному світі телеграму можна одним натисканням видалити, відредагувати або просто ігнорувати відверті фейки і жодним чином не відповідати за недостовірний чи брехливий контент", - звертають увагу експерти ІМІ.

ІМІ рекомендує читати матеріали відповідальних медіа, які увійшли до Списку найякісніших та найвідповідальніших українських онлайн-медіа. Ці медіа також представлені в телеграмі та пропонують якісний, достовірний контент без порушень журналістських стандартів.

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