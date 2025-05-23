Інтерфакс-Україна
Події
04:33 23.05.2025

Пропаганда в РФ готує ґрунт для майбутнього виходу Кремля з переговорів і відмови підписувати перемир'я з Україною – ISW

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Російська влада та контрольовані Кремлем ЗМІ готують виправдання зриву мирних переговорів з Україною та відмови підписувати мирну угоду, повідомляє "Інститут вивчення війни" (ISW) в аналітичному звіті за четвер, 22 травня.

"Російська влада та державні ЗМІ продовжують публічно ставити під сумнів легітимність української переговорної групи та українського уряду, що, ймовірно, сприятиме подальшим зусиллям, спрямованим на відмову та затягування переговорів, а також висуванню умов для відмови від будь-якої майбутньої мирної угоди з Україною", - повідомляє ISW.

Як доказ експерти наводять інтерв'ю директора юридичного департаменту МЗС РФ Максима Мусіхіна кремлівській стрічці новин ТАСС, який заявив 21 травня, що президент України Володимир Зеленський "давно" втратив "внутрішню" і "зовнішню" легітимність, тому "можуть виникнути проблеми" з будь-якими угодами, які Зеленський може підписати в майбутньому.

"Мусіхін стверджував, що українська Конституція може надати голові Верховної Ради України повноваження підписувати угоди. ТАСС також посилив слова джерела, нібито "близького до переговорів" у Стамбулі, про те, що Україні доведеться змінити членів своєї переговорної групи для роботи над меморандумом для майбутнього мирного договору, оскільки українська делегація на нещодавніх переговорах у Стамбулі відчувала "брак політиків". Джерело також поставило під сумнів легітимність будь-якої майбутньої української переговорної групи, стверджуючи, що до неї можуть входити "шпигуни", які працюють на європейські держави або Сполучені Штати", - перераховують кремлівські наративи експерти ISW у звіті.

"Кремлівські чиновники неодноразово заявляли, що Україна повинна провести вибори, щоб її уряд був легітимним, хоча Конституція і законодавство України прямо забороняють проведення виборів під час воєнного стану і забороняють українському уряду скасовувати воєнний стан під час вторгнення ворожої країни. Заяви Мусіхіна та ці повідомлення російських державних ЗМІ є частиною постійних зусиль Кремля, спрямованих на створення умов для виправдання виходу Росії з будь-яких майбутніх мирних угод з Україною в будь-який час на власний розсуд, а також на підтримку неодноразових вимог Росії, щоб Україна погодилася на зміну режиму та встановлення проросійського уряду", - підсумовано у звіті ISW.

Джерело: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-22-2025

Теги: #переговори #маніпуляції #рф

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