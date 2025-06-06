Війна забрала життя вже 113 працівників ЗМІ, зокрема 15 під час виконання професійних обов’язків – ІМІ

Сто тринадцять медійників загинули в Україні від рук російських окупантів з початку російсько-української війни у 2014 році, з них 106 від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році, свідчать дані моніторингу Інституту масової інформації, опубліковані у п'ятницю, в День журналіста.

"Від початку російсько-української війни Україна втратила десятки журналістів — як українських, так і іноземних. Це були сміливі люди, які ризикували життям, аби донести правду про злочини Росії до світу… Крім того, частина медійників залишила професію, ставши військовими, щоб захистити країну від російської навали", – зазначила керівниця відділу моніторингу свободи слова ІМІ Катерина Дячук.

Загалом з 2014 року 15 медійників загинули під час виконання професійної діяльності, 14 – як цивільні жертви, 84 – як учасники бойових дій. З 15 загиблих під час виконання професійних обов’язків - шість українських та дев’ять іноземних журналістів, три жінки та 12 чоловіків.