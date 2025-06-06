Інтерфакс-Україна
Події
18:16 06.06.2025

Війна забрала життя вже 113 працівників ЗМІ, зокрема 15 під час виконання професійних обов’язків – ІМІ

1 хв читати
Війна забрала життя вже 113 працівників ЗМІ, зокрема 15 під час виконання професійних обов’язків – ІМІ

Сто тринадцять медійників загинули в Україні від рук російських окупантів з початку російсько-української війни у 2014 році, з них 106 від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році, свідчать дані моніторингу Інституту масової інформації, опубліковані у п'ятницю, в День журналіста.

"Від початку російсько-української війни Україна втратила десятки журналістів — як українських, так і іноземних. Це були сміливі люди, які ризикували життям, аби донести правду про злочини Росії до світу… Крім того, частина медійників залишила професію, ставши військовими, щоб захистити країну від російської навали", – зазначила керівниця відділу моніторингу свободи слова ІМІ Катерина Дячук.

Загалом з 2014 року 15 медійників загинули під час виконання професійної діяльності, 14 – як цивільні жертви, 84 – як учасники бойових дій. З 15 загиблих під час виконання професійних обов’язків - шість українських та дев’ять іноземних журналістів, три жінки та 12 чоловіків.

Теги: #імі #журналісти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:20 05.06.2025
Виживання замість розвитку: 67% медіа відмовилися від проєктів і планів – опитування ІМІ

Виживання замість розвитку: 67% медіа відмовилися від проєктів і планів – опитування ІМІ

18:54 03.06.2025
ПАРЄ започаткує День воєнкорів і свободи журналістики в пам'ять про загиблу Вікторію Рощину – нардеп

ПАРЄ започаткує День воєнкорів і свободи журналістики в пам'ять про загиблу Вікторію Рощину – нардеп

16:32 15.05.2025
Журналісти продовжують чекати на можливу зустріч делегацій України та РФ у Стамбулі

Журналісти продовжують чекати на можливу зустріч делегацій України та РФ у Стамбулі

13:09 15.05.2025
Журналісти очікують на делегації для мирних перемовин у Стамбулі

Журналісти очікують на делегації для мирних перемовин у Стамбулі

14:37 11.04.2025
ПАРЄ голосуватиме за резолюцію про українських журналістів у жовтні - Кравчук

ПАРЄ голосуватиме за резолюцію про українських журналістів у жовтні - Кравчук

16:13 05.04.2025
ТРО Медіа оголошує конкурс журналістських робіт про національний спротив та оборону держави "Війна в об’єктиві"

ТРО Медіа оголошує конкурс журналістських робіт про національний спротив та оборону держави "Війна в об’єктиві"

21:15 17.03.2025
Суд закрив справу про напад на журналістів "Схем" в Укрексімбанку

Суд закрив справу про напад на журналістів "Схем" в Укрексімбанку

12:41 27.02.2025
ІМІ закликає Мінкультури до публічного обговорення змін правил перетину держкордону для медійників

ІМІ закликає Мінкультури до публічного обговорення змін правил перетину держкордону для медійників

15:41 31.01.2025
РФ позбавила волі 18 кримських журналістів та блогерів – Кримська правозахисна група

РФ позбавила волі 18 кримських журналістів та блогерів – Кримська правозахисна група

17:14 13.01.2025
В Україні у 2024 році було 268 порушень свободи слова, більшість, як і раніше, скоїла РФ - ІМІ

В Україні у 2024 році було 268 порушень свободи слова, більшість, як і раніше, скоїла РФ - ІМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: у 2025 році Україні потрібен прогрес у перемовинах щодо вступу в ЄС

В Україні вже відбудовані сотні об'єктів інфраструктури - Зеленський

Кількість постраждалих у Києві зросла до 23 людей

Уражено аеродроми базування авіації противника та інші важливі військові об’єкти - Генштаб ЗСУ

Вночі знешкоджено 406 засобів повітряного нападу ворога з 452

ОСТАННЄ

Зеленський, ймовірно, відвідає Австрію 16 червня – ЗМІ

Представники іноземних посольств і благодійних організацій відвідали місце ворожого удару в Солом'янському районі Києва – ДСНС

Дружина голови АМКУ Кириленка отримала запобіжний захід у вигляді 9 млн грн застави у справі про пособництво чоловікові

Ворог продовжує спроби прорвати українську оборону, найактивніше на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

В’ятрович: у відповідь на польську політику памʼяті влада України могла б врешті призначити керівника УІНП

Точицький закликає європейську мистецьку спільноту утриматися від повернення на сцену російських виконавців

Президент Євроради Кошта зустрівся з Папою Левом XIV. Говорили про мир для України

Vitagro створить в Хмельницькій області розплідник свиней датської селекції DanBred

Кабмін очікує план структурної реформи митниці до 17 червня – прем’єр

Частка повітряних тривог в ТЦ у травні склала 8,4% робочого часу – УСТЦ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА