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07:45 17.01.2024

Білл Гейтс: У найближчі п'ять років технологія ШІ стане революційною для всіх

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Білл Гейтс: У найближчі п'ять років технологія ШІ стане революційною для всіх

Білл Гейтс пророкує, що в найближчі п'ять років технологія штучного інтелекту (ШІ) стане революційною для всіх, повідомляє у вівторок CNN.

Розвиток штучного інтелекту викликав побоювання, що ця технологія призведе до ліквідації мільйонів робочих місць по всьому світу. Цього тижня Міжнародний валютний фонд повідомив, що зростання ШІ може зачепити близько 40% робочих місць у всьому світі.

Гейтс не поділяє цю думку, але вважає, що, як показує історія, з кожною новою технологією приходить страх, а потім нові можливості.

"Як це було з продуктивністю сільського господарства в 1900 році, люди думали: "Ей, що люди будуть робити?" Насправді було створено безліч нових речей, безліч нових категорій робочих місць, і ми живемо набагато краще, ніж коли всі займалися сільським господарством", - сказав Гейтс. "Це буде схоже на те".

У вівторок в інтерв'ю Фаріду Закарії з CNN Гейтс передбачив, що штучний інтелект полегшить життя кожної людини, зокрема, він вказав на допомогу лікарям в оформленні документів, які "є частиною роботи, яка їм не подобається, але ми можемо зробити її дуже ефективною".

Оскільки не потрібно "багато нового обладнання", Гейтс сказав, що доступ до ШІ буде здійснюватися "через телефон або ПК, який у вас уже є, через інтернет, який у вас уже є".

Він також сказав, що поліпшення, досягнуті за допомогою ChatGPT-4 від OpenAI, були "вражаючими", тому що він може "по суті читати й писати", а отже, це "майже як мати наставником "білого комірця", який буде давати поради щодо здоров'я, допомагати писати код, допомагати зі зверненнями в технічну підтримку". За його словами, впровадження цієї технології у сферу освіти або медицини буде "просто фантастичним".

Microsoft уклала багатомільярдне партнерство з OpenAI. Гейтс залишається одним із найбільших акціонерів Microsoft.

"Мета Фонду Гейтса - зробити так, щоб затримка між отриманням користі людьми в бідних країнах і отриманням її багатими країнами була дуже короткою", - сказав Гейтс Закарії в Давосі на Всесвітньому економічному форумі. "Зрештою, брак лікарів і вчителів набагато гостріше відчувається в Африці, ніж на Заході".

МВФ у своїй доповіді, опублікованій цього тижня, дотримується набагато менш оптимістичної думки, заявивши, що штучний інтелект посилить нерівність без втручання політиків.

 

 

 

Теги: #сша #гейтс #ші

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