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19:32 09.01.2024

Віцепрем'єр Федоров: Україна вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля"

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Віцепрем'єр Федоров: Україна вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля"

Україна вперше законтрактувала роботизовані турелі вітчизняного виробництва, повідомив віцепрем'єр з інновацій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Технологічно посилюємо армію з Brave1 - держава вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля", - написав Федоров у телеграм-каналі у вівторок.

Як уточнив міністр, "ШаБля - це куленепробивна автоматизована система під кулемети, що допомагає бійцям дистанційно знищувати ворога. Саме завдяки дистанційній роботі турель зберігає життя та здоров'я кулеметників".

"ШаБля" - це інновація і приклад зброї сучасної війни", - наголосив віцепрем'єр. За його словами, розробка перейшла зі стартапу в сталий проєкт, який контрактує держава.

"Наше завдання - допомагати створювати інновації, аби вони швидше доходили до поля бою, швидше застосовувались, ми отримували зворотний зв'язок, і цих інновацій більшало. Ми повинні сіяти стартапи і давати молодим підприємцям створювати проєкти, які змінюють ситуацію на полі бою. Технології допомагають зберігати життя нашим воїнам і бути ефективними", - додав Федоров.

 

Теги: #робот #зсу

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