Телеком

14:48 08.01.2024

Хакери розсилали військовим повідомлення зі шкідливим ПЗ під виглядом рекрутингу в 3 ОШБр і ЦАХАЛ - Держспецзв'язку

1 хв читати
Хакери розсилали військовим повідомлення зі шкідливим ПЗ під виглядом рекрутингу в 3 ОШБр і ЦАХАЛ - Держспецзв'язку

Хакери здійснили серію кібератак, під час яких вони розсилали військовослужбовцям Збройних сил України повідомлення зі шкідливим програмним забезпеченням під виглядом рекрутингу до 3 окремої штурмової бригади ЗСУ та Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку, вжила заходів щодо серії кібератак, під час яких зловмисники розсилали в месенджері Signal військовослужбовцям ЗСУ повідомлення зі шкідливим програмним забезпеченням на тему рекрутингу до третьої окремої штурмової бригади ЗСУ та Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ)", - ідеться в повідомленні, розміщеному на сайті Держспецзв'язку в понеділок.

За інформацією від CERT-UA, фахівці американсько-японської компанії Trendmicro виявили підозрілу активність наприкінці грудня 2023 року.

"Повідомлення зловмисників містять файли-архіви, запуск вмісту яких призведе до зараження комп’ютера шкідливими програмами REMCOSRAT і REVERSESSH. При цьому, назви та вміст архівів зловмисники намагаються зробити цікавими для військових - "опитування полоненого", "геолокації", "команди кодування", "позивні" тощо", - зазначають у Держспецзв'язку.

У CERT-UA також зазначили, що, "незважаючи на використання публічно доступного інструментарію (що може призводити до виявлення подібності з іншими атаками), описана активність за іншими специфічними ознаками є окремим кластером кіберзагроз та відстежується за ідентифікатором UAC-0184".

 

Теги: #хакери #держспецзвязку

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:36 27.12.2023
ВАКС змінив запобіжний захід підозрюваному у справі Держспецзв'язку - ЦПК

ВАКС змінив запобіжний захід підозрюваному у справі Держспецзв'язку - ЦПК

20:05 13.12.2023
Хакери зламали захист "Київстар" через обліковий запис одного зі співробітників

Хакери зламали захист "Київстар" через обліковий запис одного зі співробітників

13:51 13.12.2023
Послугу національного роумінгу для абонентів "Київстар" тимчасово заблоковано за запитом СБУ - Держспецзв'язку

Послугу національного роумінгу для абонентів "Київстар" тимчасово заблоковано за запитом СБУ - Держспецзв'язку

17:28 01.12.2023
Кабмін призначив Юрія Мироненка головою Держспецзв'язку

Кабмін призначив Юрія Мироненка головою Держспецзв'язку

10:51 28.11.2023
Нацполіція викрила групу хакерів, яка завдала понад 3 млрд грн збитків

Нацполіція викрила групу хакерів, яка завдала понад 3 млрд грн збитків

09:39 28.11.2023
ВАКС заарештував з альтернативою застави ще одного підозрюваного у справі щодо заволодіння 62 млн грн коштів Держспецзв'язку

ВАКС заарештував з альтернативою застави ще одного підозрюваного у справі щодо заволодіння 62 млн грн коштів Держспецзв'язку

10:02 27.11.2023
ВАКС заарештував ексзаступника голови Держспецзв'язку з альтернативою застави в 10 млн грн

ВАКС заарештував ексзаступника голови Держспецзв'язку з альтернативою застави в 10 млн грн

22:05 24.11.2023
Ексголова Держспецзв'язку та нардеп Одарченко вийшли під заставу із СІЗО

Ексголова Держспецзв'язку та нардеп Одарченко вийшли під заставу із СІЗО

18:01 21.11.2023
Мінагрополітики запропонувало з гумором поставитися до фейкової розсилки російських хакерів

Мінагрополітики запропонувало з гумором поставитися до фейкової розсилки російських хакерів

16:45 20.11.2023
Обвинувачений у корупції ексголова Держспецзв'язку має намір довести свою невинуватість

Обвинувачений у корупції ексголова Держспецзв'язку має намір довести свою невинуватість

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За атакою на "Київстар" стоїть хакерське угруповання Sandworm - СБУ

Українські телеканали розглядають можливість зміни формату єдиного телемарафону

Українська кіберармія зупинила роботу платіжних терміналів Евотор в РФ

Напередодні нового року поштові відділення працюватимуть в особливому режимі, 1 січня - майже у всіх вихідний

IT-армія атакувала найбільшу ERP-систему в Росії і зупинила її роботу

ОСТАННЄ

Місячний модуль Peregrine вийшов на зв'язок

Асоціація IT Ukraine закликала Раду обговорити п'ять критичних ризиків законопроєктів про мобілізацію для IT-сектору

Голова VEON планує наприкінці січня продовжити переговори з українською владою

За атакою на "Київстар" стоїть хакерське угруповання Sandworm - СБУ

Цукерберг продав акції Meta на $428 млн у листопаді-грудні

SpaceX запустила супутники, що дадуть змогу підключати мобільні

Українські телеканали розглядають можливість зміни формату єдиного телемарафону

Квоти використання української мови для теле- і радіомовлення підвищилися з 1 січня 2024 року

Українська кіберармія зупинила роботу платіжних терміналів Евотор в РФ

Turkcell продає lifecell та інші українські активи французькій NJJ Capital

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА