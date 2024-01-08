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13:43 08.01.2024

Місячний модуль Peregrine вийшов на зв'язок

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Місячний модуль Peregrine вийшов на зв'язок

Із запущеним у понеділок першим в історії приватним посадковим модулем Peregrine встановлено зв'язок, після виведення на орбіту він узяв курс до Місяця, повідомила компанія-розробник Astrobotic Technologies.

"Після поділу (з ракетою-носієм) Astrobotic успішно зв'язалася з посадковим модулем і почала отримувати телеметрію", - ідеться в повідомленні.

Запуск апарату було здійснено за допомогою ракети-носія важкого класу Vulcan компанії United Launch Alliance (ULA) з 41-го стартового майданчика американських Космічних на мисі Канаверал у Флориді. Через 50 хвилин після запуску Peregrine було виведено на орбіту заввишки 500 км, звідки почав автономний політ до Місяця. Посадка на поверхню Місяця запланована на 23 лютого.

Peregrine може стати першим комерційним посадковим модулем і першим американським посадковим модулем більш ніж за 50 років, що здійснив посадку на Місяць. Основне корисне навантаження містить п'ять наукових приладів NASA, які призначені для виявлення молекул води на Місяці, вимірювання радіації та наявності водню, вуглекислого газу і метану. Крім того, модуль несе 15 приладів дослідницьких центрів і меморіальних капсул комерційних замовників.

Місія здійснюється в рамках контракту NASA за програмою комерційної доставки вантажів на Місяць (Commercial Lunar Payload Services - CLPS).

Посадку заплановано на 23 лютого в районі Куполів Груйтуйзена на північно-східній околиці Океану Бур на видимій стороні Місяця. Апарат розрахований на роботу на поверхні Місяця протягом 10 днів.

Теги: #звязок #модуль #peregrine

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