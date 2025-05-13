Інтерфакс-Україна
Події
08:56 13.05.2025

Китайська ракета вивела на орбіту експериментальний супутник зв'язку

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Китайська ракета вивела на орбіту експериментальний супутник зв'язку

Китайська ракета-носій "Чанчжен-3С" ("Великий похід-3С") успішно вивела на орбіту випробувальний супутник зв'язку TJSW-19, повідомило видання China Daily.

Запуск ракети із супутником було здійснено з космодрому Січан у провінції Сичуань на південному заході КНР у вівторок о 02:09 за пекінським часом (у понеділок о 21:09 за київським часом). Супутник вийшов на задану орбіту.

Його використовуватимуть переважно для проведення багатодіапазонних і високошвидкісних комунікаційних перевірочних випробувань, ідеться в публікації.

Теги: #звязок #китай #супутник

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