08:56 13.05.2025
Китайська ракета вивела на орбіту експериментальний супутник зв'язку
Китайська ракета-носій "Чанчжен-3С" ("Великий похід-3С") успішно вивела на орбіту випробувальний супутник зв'язку TJSW-19, повідомило видання China Daily.
Запуск ракети із супутником було здійснено з космодрому Січан у провінції Сичуань на південному заході КНР у вівторок о 02:09 за пекінським часом (у понеділок о 21:09 за київським часом). Супутник вийшов на задану орбіту.
Його використовуватимуть переважно для проведення багатодіапазонних і високошвидкісних комунікаційних перевірочних випробувань, ідеться в публікації.