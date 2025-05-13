Китайська ракета вивела на орбіту експериментальний супутник зв'язку

Китайська ракета-носій "Чанчжен-3С" ("Великий похід-3С") успішно вивела на орбіту випробувальний супутник зв'язку TJSW-19, повідомило видання China Daily.

Запуск ракети із супутником було здійснено з космодрому Січан у провінції Сичуань на південному заході КНР у вівторок о 02:09 за пекінським часом (у понеділок о 21:09 за київським часом). Супутник вийшов на задану орбіту.

Його використовуватимуть переважно для проведення багатодіапазонних і високошвидкісних комунікаційних перевірочних випробувань, ідеться в публікації.