Цукерберг продав акції Meta на $428 млн у листопаді-грудні

Марк Цукерберг продав акції своєї компанії Meta Platfroms Inc. на суму $428 млн за останні два місяці минулого року, йдеться в документах, поданих до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

У листопаді-грудні різні організації, пов'язані з Цукербергом, продали близько 1,8 млн акцій компанії.

Ринкова вартість Meta за минулий рік злетіла майже втричі (на 194%), а котирування наблизилися до історичного максимуму, зафіксованого 2021 року. Для порівняння: індекс S&P 500 у 2023 році збільшився на 24,2%, Nasdaq Composite - на 43,4%.

Цукерберг, як і раніше, володіє приблизно 13% Meta. Його статки оцінюють у $125 млрд.

Бізнесмен і його дружина Прісцила Чан раніше пообіцяли роздати на благодійність 99% своїх коштів. Засновані ними благодійні фонди займаються просуванням рівності, боротьбою з хворобами, біомедициною, доступним житлом та іншими ініціативами.