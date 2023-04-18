Винагорода Цукерберга в 2022 р. перевищила $27 млн за рахунок авіавитрат

Загальний розмір винагороди засновника та гендиректора американської Meta Platforms Марка Цукерберга у 2022 році зріс на 1% і перевищив $27 млн, повідомила компанія на сайті Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) США.

Компенсація Цукерберга становила $27,11 млн проти $26,82 млн у 2021 році. Як і роком раніше, він не отримав бонусних виплат та акцій, а його зарплата залишилася на рівні $1.

Зростання загального показника пов'язане зі збільшенням інших виплат, зумовленим зокрема і підвищенням витрат на приватний авіатранспорт до $2,28 млн з $1,63 млн. Витрати на особисту охорону становили $14,82 млн порівняно з $15,2 млн роком раніше.

Медіанний рівень винагороди співробітників Meta, за винятком Цукерберга, зріс до $296,3 тис. з $292,8 тис.

Акції компанії дорожчають на премаркеті у вівторок на 0,5%. З початку року їхні котирування злетіли на 81,9%. Ринок оцінює Meta приблизно у $574,3 млрд.