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17:04 04.12.2023

Цукерберг продав акції Meta на $185 млн, уперше за два роки

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Цукерберг продав акції Meta на $185 млн, уперше за два роки

Марк Цукерберг продав акції своєї компанії Meta Platfroms Inc. уперше з листопада 2022 року на тлі зростання їх котирувань, ідеться в документах, поданих до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC).

У листопаді різні організації, пов'язані з Цукербергом, продали майже 682 тис. акцій Meta на суму майже $185 млн.

Ринкова вартість Meta з початку року до кінця листопада злетіла на 172% - рекордними темпами серед найбільших ІТ-компаній США, за винятком тільки Nvidia Corp. Ціна акцій наближається до історичного максимуму, зафіксованого у 2021 році.

Цукерберг, як і раніше, володіє приблизно 13% Meta. Його статки оцінюють у $117,7 млрд.

Бізнесмен і його дружина Прісцилла Чан раніше пообіцяли роздати на благодійність 99% своїх коштів. Засновані ними благодійні фонди опікуються просуванням рівності, боротьбою з хворобами, біомедициною, доступним житлом та іншими ініціативами.

Теги: #цукерберг #meta

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