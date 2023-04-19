Винагорода Цукерберга у 2022 р. перевищила $27 млн за рахунок авіавитрат

Загальний розмір винагороди засновника і гендиректора американської Meta Platforms Марка Цукерберга у 2022 році зріс на 1% і перевищив $27 млн, повідомила компанія на сайті Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США.

Компенсація Цукерберга склала $27,11 млн проти $26,82 млн 2021 року. Як і роком раніше, він не отримав бонусних виплат і акцій, а його зарплата залишилася на рівні $1.

Зростання загального показника пов'язано зі збільшенням інших виплат, зумовлених, зокрема, підвищенням витрат на приватний авіатранспорт до $2,28 млн із $1,63 млн. Витрати на особисту охорону становили $14,82 млн порівняно з $15,2 млн роком раніше.

Медіанний рівень винагороди співробітників Meta, за винятком Цукерберга, зріс до $296,3 тис. із $292,8 тис.

Акції компанії дорожчають на премаркеті у вівторок на 0,5%. З початку року їхні котирування злетіли на 81,9%. Ринок оцінює Meta приблизно в $574,3 млрд.