Зеленський: Путін хоче витіснити нас із Курщини до 20 січня

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Володимир Путін поставив завдання витіснити українські сили з Курської області до 20 січня, для нього важливо продемонструвати, що він нібито контролює ситуацію, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Для Путіна найголовніше - витіснити нас із Курської області. Всі ці історії, всі ці показники, удари новими ракетами, все це не просто так. Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витіснити до 20 січня. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію. Він не контролює ситуацію", - сказав Зеленський журналістам під час 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine у суботу.

За словами президента, "Курська операція - не іграшка", і вона змогла показати, що Путін не здатний повністю захищати РФ. Водночас Зеленський повідомив, що найскладніша ситуація на фронті - на Донеччині, на сході України.

"Він (Путін - ІФ-У) хоче показати, що він виконав, як він сказав, завдання - окупує весь Донбас, і йому потрібно витіснити нас із курського напрямку. Ось ці два завдання в нього є", - зазначив Зеленський.

Окрім цього, президент додав, що українські сили продовжують захищати свою державу, і в Путіна ніколи не було таких величезних втрат, як на курському напрямку.

"У нас одне з перехоплень на курському напрямку. Те, що він передає найімовірніше своєму командуванню особисті прохання, про те, що "доля СВО тримається на Курській операції", - повідомив Зеленський, додавши, що Росія вміє тільки залякувати, й вона не така сильна, як здається.