Події

17:20 23.11.2024

Зеленський: Путін хоче витіснити нас із Курщини до 20 січня

2 хв читати
Зеленський: Путін хоче витіснити нас із Курщини до 20 січня
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Володимир Путін поставив завдання витіснити українські сили з Курської області до 20 січня, для нього важливо продемонструвати, що він нібито контролює ситуацію, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Для Путіна найголовніше - витіснити нас із Курської області. Всі ці історії, всі ці показники, удари новими ракетами, все це не просто так. Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витіснити до 20 січня. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію. Він не контролює ситуацію", - сказав Зеленський журналістам під час 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine у суботу.

За словами президента, "Курська операція - не іграшка", і вона змогла показати, що Путін не здатний повністю захищати РФ. Водночас Зеленський повідомив, що найскладніша ситуація на фронті - на Донеччині, на сході України.

"Він (Путін - ІФ-У) хоче показати, що він виконав, як він сказав, завдання - окупує весь Донбас, і йому потрібно витіснити нас із курського напрямку. Ось ці два завдання в нього є", - зазначив Зеленський.

Окрім цього, президент додав, що українські сили продовжують захищати свою державу, і в Путіна ніколи не було таких величезних втрат, як на курському напрямку.

"У нас одне з перехоплень на курському напрямку. Те, що він передає найімовірніше своєму командуванню особисті прохання, про те, що "доля СВО тримається на Курській операції", - повідомив Зеленський, додавши, що Росія вміє тільки залякувати, й вона не така сильна, як здається.

Теги: #путін #курська_область #мета

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:53 23.11.2024
Ракетний удар Storm Shadow у Курській області знищив близько 20 російських офіцерів - ЗМІ

Ракетний удар Storm Shadow у Курській області знищив близько 20 російських офіцерів - ЗМІ

23:19 21.11.2024
Виступи Путіна та його ракетні погрози буде використано для притягнення його та його поплічників до відповідальності - МЗС

Виступи Путіна та його ракетні погрози буде використано для притягнення його та його поплічників до відповідальності - МЗС

22:25 21.11.2024
Сьогодні Путін визнав, що він зробив другий крок до ескалації, світ має на це відреагувати - Зеленський

Сьогодні Путін визнав, що він зробив другий крок до ескалації, світ має на це відреагувати - Зеленський

20:02 21.11.2024
У Силах безпілотних систем підтвердили успішне ураження командного пункту росіян у Курській області

У Силах безпілотних систем підтвердили успішне ураження командного пункту росіян у Курській області

07:08 21.11.2024
Путін може сховатися на деякий час через дозвіл Україні на удари по РФ - Подоляк

Путін може сховатися на деякий час через дозвіл Україні на удари по РФ - Подоляк

22:00 20.11.2024
Подоляк: Путіну потрібна заморожування війни через брак ресурсу, за деякий час він відновить агресію

Подоляк: Путіну потрібна заморожування війни через брак ресурсу, за деякий час він відновить агресію

18:47 20.11.2024
У Курській області за один бій 26 російських військових потрапили в полон - ДШВ

У Курській області за один бій 26 російських військових потрапили в полон - ДШВ

14:49 20.11.2024
Погоджуватися на переговори з Путіним немає сенсу, вони вже закінчилися повномасштабною війною - нардеп Мережко

Погоджуватися на переговори з Путіним немає сенсу, вони вже закінчилися повномасштабною війною - нардеп Мережко

11:56 20.11.2024
Путін готовий обговорювати угоду про припинення вогню в Україні з Трампом - ЗМІ

Путін готовий обговорювати угоду про припинення вогню в Україні з Трампом - ЗМІ

17:25 19.11.2024
Генштаб ЗСУ: авіація РФ на 16:00 скинула на Курщину 14 КАБів

Генштаб ЗСУ: авіація РФ на 16:00 скинула на Курщину 14 КАБів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зустріч із Трампом залежить від багатьох речей, зокрема від легітимності її проведення, - Зеленський

Зеленський: Хочу почути нові пропозиції нового президента США про план завершення війни

Лідер Бразилії показав себе зі слабкого боку на саміті G-20 - Зеленський

За програмою "Зерно з України" вже 20 мільйонів людей вдалося врятувати від голоду - Зеленський

Зеленський у День пам'яті жертв Голодомору: Нас прагнули знищити, замордувати, упокорити, але не змогли

ОСТАННЄ

Зустріч із Трампом залежить від багатьох речей, зокрема від легітимності її проведення, - Зеленський

Зеленський: Хочу почути нові пропозиції нового президента США про план завершення війни

Лідер Бразилії показав себе зі слабкого боку на саміті G-20 - Зеленський

За програмою "Зерно з України" вже 20 мільйонів людей вдалося врятувати від голоду - Зеленський

Зеленський у День пам'яті жертв Голодомору: Нас прагнули знищити, замордувати, упокорити, але не змогли

Рух поїзда Чоп - Київ, раніше заблокованого через сходження каміння, відновлено - Укрзалізниця

У Кривому Розі планують владнати ситуацію з опаленням до 8 грудня - віцепрем'єр Кулеба

РФ витратила $18 млрд на ракетні обстріли й атаки безпілотників із лютого 2022 р. - ЦПД

Оприлюднено архівні документи про те, як у 1980-х рр. органи КДБ УРСР заважали українській діаспорі розповісти світові про Голодомор

Єрмак у Парижі обговорив питання архітектури безпеки в Європі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА