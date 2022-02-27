Мінкульт України звернувся до Цукерберга із закликом заблокувати російські пропагандистські канали

Міністерство культури та інформаційної політики України надіслало листа CEO Meta Марку Цукербергу із закликом заблокувати Facebook-сторінки російських пропагандистських каналів.

У відправленому листі йдеться про такі канали, як: Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия 24, Россия К (Культура), Карусель, ОТР, ТВЦентр, РЕН ТВ, "Спас", "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", МИР, ТНТ, "Муз-ТВ" та інші, що поширюють кремлівську пропаганду.

Розраховуємо, що дії з їхнього боку не забаряться. Російська машина пропаганди має бути нарешті зруйнована, щоб не отруювати життя ні українців, ні світу.