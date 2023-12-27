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07:09 27.12.2023

Американська влада заборонила Apple продавати дві моделі Apple Watch у США

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Американська влада заборонила Apple продавати дві моделі Apple Watch у США

Американська влада заборонила Apple Inc. (SPB: AAPL) продавати в країні "розумний" годинник Watch Series 9 і Watch Ultra 2 через порушення патентних прав компаній Masimo і Cercacor Laboratories, пише Financial Times.

Торговий представник США Кетрін Тай затвердила жовтневий вердикт Комісії з міжнародної торгівлі (International Trade Commission, ITC), яка встановила, зокрема, провину Apple у порушенні патенту Masimo на пристрій для вимірювання рівня кисню в крові. Аналогічна функція є в Apple Watch.

"Після детальних консультацій посол Тай вирішила не скасовувати ухвалу ITC, і 26 грудня 2023 року рішення ITC стало остаточним", - ідеться в заяві Управління торговельного представника США (United States Trade Representative, USTR) при адміністрації президента.

Apple у вівторок повідомила, що подала апеляцію на рішення ITC. Компанія заявила, що вживає всіх заходів для того, щоб якомога швидше повернути Watch Series 9 і Watch Ultra 2 на американський ринок.

Минулого тижня стало відомо, що Apple заздалегідь знімає з продажу в США ці моделі Apple Watch на той випадок, якщо вердикт Комісії залишиться чинним.

Минулого фінансового року продаж "розумних" годинників приніс компанії $19,6 млрд.

 

 

 

Теги: #сша #apple #заборона #годинник

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